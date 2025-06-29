Почему Украина вышла из Оттавской конвенции: в МИД назвали главную причину

Украина официально прекратила участие в Оттавской конвенции, запрещающей использование и накопление противопехотных мин. Как заявили в МИДе, такое решение обусловлено реалиями войны, которые создали асимметричное преимущество России на поле боя и поставили Украину в неравное положение по поводу права на самооборону.

Украина вышла из Оттавской конвенции. Фото: armyinform.com.ua

29 июня президент Владимир Зеленский подписал указ, утвердивший решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе из международного соглашения, известного как Оттавская конвенция. В МИДе опубликовали заявление, в котором объяснили причины выхода Украины и подчеркнули, что добросовестно выполняли обязательства с 2005 года, однако обстоятельства существенно изменились из-за вторжения России.

"Российская Федерация, не являясь государством-участником Оттавской конвенции, развязала против Украины вооруженную агрессию и с 2014 года широко использует противопехотные мины как метод ведения войны. С 2022 года, когда Россия приступила к полномасштабному вторжению на территорию нашего государства, массовое использование им таких средств создало асимметричное преимущество для агрессора", — объясняет МИД.

В ведомстве подчеркивают, что на момент подписания конвенции Украина не могла предусмотреть масштабную войну, и сегодня имеет полное право пересмотреть свои обязательства. Это решение основано на положениях Устава ООН о праве на самооборону и необходимость защиты собственного населения.

С подобными вызовами сталкиваются и другие государства региона. Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия также уже приняли решение о выходе из Оттавской конвенции, признав, что среда безопасности в Европе кардинально изменилась из-за агрессии России.

Страны участницы Оттавской конвенции (синий цвет) и страны, вышедшие (оранжевый). Карта до выхода Украины

В МИД подчеркнули, что выход из соглашения является непростым, но оправданным шагом, продиктованным реалиями войны и угрозой уничтожения государственности Украины.

"Убеждены, что этот шаг является необходимым и соответствующим уровню угроз, ведь речь идет о выживании и сохранении Украины как суверенного, независимого и свободного государства", — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВР объяснили выход Украины из Оттавской конвенции.