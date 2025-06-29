Почему Украина вышла из Оттавской конвенции: в МИД назвали главную причину

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Slava Kot
Украина официально прекратила участие в Оттавской конвенции, запрещающей использование и накопление противопехотных мин. Как заявили в МИДе, такое решение обусловлено реалиями войны, которые создали асимметричное преимущество России на поле боя и поставили Украину в неравное положение по поводу права на самооборону.
Украина вышла из Оттавской конвенции. Фото: armyinform.com.ua
29 июня президент Владимир Зеленский подписал указ, утвердивший решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе из международного соглашения, известного как Оттавская конвенция. В МИДе опубликовали заявление, в котором объяснили причины выхода Украины и подчеркнули, что добросовестно выполняли обязательства с 2005 года, однако обстоятельства существенно изменились из-за вторжения России.
В ведомстве подчеркивают, что на момент подписания конвенции Украина не могла предусмотреть масштабную войну, и сегодня имеет полное право пересмотреть свои обязательства. Это решение основано на положениях Устава ООН о праве на самооборону и необходимость защиты собственного населения.
С подобными вызовами сталкиваются и другие государства региона. Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия также уже приняли решение о выходе из Оттавской конвенции, признав, что среда безопасности в Европе кардинально изменилась из-за агрессии России.
Страны участницы Оттавской конвенции (синий цвет) и страны, вышедшие (оранжевый). Карта до выхода Украины
В МИД подчеркнули, что выход из соглашения является непростым, но оправданным шагом, продиктованным реалиями войны и угрозой уничтожения государственности Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВР объяснили выход Украины из Оттавской конвенции.