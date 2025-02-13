Почему санкции против Порошенко ввели именно сейчас и когда готовят его арест

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Ткачик Олеся
В среду, 12 февраля, на заседании СНБО были введены санкции против народного депутата Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене.
Петр Порошенко
При этом, как отметил политтехнолог Олег Постернак, санкции против лидера Европейской солидарности являются частью стратегии.
Кроме того, по его словам, эта стратегия была пущена именно после телефонного разговора президента Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа.
Вместе с тем, как сообщил политический аналитик с орбиты влияния Порошенко Павел Нусс, по его информации на эти выходные якобы готовится арест народного депутата.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании 12 февраля ввел санкции против пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, сообщает Forbes. Издание ссылается на источники в СНБО и в окружении Порошенко. Как заявил один из собеседников Forbes, санкции могли ввести в соответствии со статьей о государственной измене. Об этом намекают и слова президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении.
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