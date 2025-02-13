Почему санкции против Порошенко ввели именно сейчас и когда готовят его арест

В среду, 12 февраля, на заседании СНБО были введены санкции против народного депутата Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене.

Петр Порошенко

При этом, как отметил политтехнолог Олег Постернак, санкции против лидера Европейской солидарности являются частью стратегии.

"Он стал в руках власти движущейся фигурой, которой играют и пользуются. Отработанная лошадка без шанса победы на президентских. Минимум-эффект – насильственное возвращение Порошенко в политический топ-дискурс, подсветка для антиэлектората Зеленского как главного оппонента. Не дать расшириться Залужному за счет избирательной секты Порошенко? – отметил Постернак.

Кроме того, по его словам, эта стратегия была пущена именно после телефонного разговора президента Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа.

"Значит, у Зеленского после разговора стало понятно видение сроков предстоящих выборов. Решено спешить", – подчеркнул политтехнолог.

Вместе с тем, как сообщил политический аналитик с орбиты влияния Порошенко Павел Нусс, по его информации на эти выходные якобы готовится арест народного депутата.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании 12 февраля ввел санкции против пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, сообщает Forbes. Издание ссылается на источники в СНБО и в окружении Порошенко. Как заявил один из собеседников Forbes, санкции могли ввести в соответствии со статьей о государственной измене. Об этом намекают и слова президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении.



