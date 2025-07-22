Почему народных депутатов от запрещенной ОПЗЖ держат в Верховной Раде: нардеп назвал причину

СБУ сообщили, что разоблачили действующего народного депутата от ОПЗЖ Федора Христенко как агента ФСБ РФ. Несмотря на то, что партия ОПЗЖ была запрещена в Украине в 2022 году, в Верховной Раде продолжают находиться ее бывшие представители. Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, почему, по его мнению, так происходит.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко в Telegram отреагировал на информацию о расследовании СБУ, подозревающего Федора Христенко в сотрудничестве с РФ как агента российских спецслужб.

"Нардепа от ОПЗЖ Христенко подозревают в государственной измене и объявили агентом фсб. Очень "неожиданная" новость. В рядах ОПЗЖ оказался предатель!", — пишет Гончаренко.

По его словам, главной причиной, почему бывшие представители ОПЗЖ все еще остаются в парламенте, это сотрудничество с провластной партией "Слуга народа", а именно помощь в голосовании.

"На самом деле вся история с ОПЗЖ в Раде – полный абсурд. Их держат в Раде ради голосов. Слуги не смогут ничего проголосовать без них... Слуги не хотят убирать своих партнеров. А теперь представьте, сколько еще предателей из ОПЗЖ до сих пор сидит в Раде из-за этого", — считает Гончаренко.

Напомним, что 21 июля СБУ заявили о разоблачении масштабной агентуры в Украине, а одним из ее представителей назвали народного депутата от ОПЗЖ Федора Христенко. По данным следствия, он был завербован ФСБ РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о голосовании за изгнание бывших представителей ОПЗЖ из ВР. Кто проголосовал против такого решения.

Также "Комментарии" писали о том, как депутат от ОПЗЖ уехал из Украины и не вернулся. Для этого он устроился носителем аппаратуры.