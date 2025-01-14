По приказу Сырского оголяют целые регионы: о чем идет речь

Из Воздушных сил, согласно распоряжениям главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, интенсивно переправляют людей в пехоту, об этом в Фейсбуке заявила народный депутат Марьяна Безуглая.

ПВО

По ее информации, в пехоту отправляют техников, механиков и других специалистов.

"Сокращают мобильные огневые группы и обнажают целые регионы", — заявила народный депутат.

В то же время, по ее информации, штабы якобы не сокращаются, а даже тайком продолжается их расширение, чтобы заполнить офицерские должности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военных противовоздушной обороны массово отправляют в пехоту, из-за нехватки бойцов. Такую информацию обнародовало издание The Guardian. Западное медиа, со ссылкой на собственные источники, отмечает, что в силах ПВО в основном остаются мужчины старше 50 лет и раненые.

В Воздушных силах прокомментировали информацию и отметили, что в пехоту не переводят операторов западных ЗРК, прошедших обучение за рубежом, а также, что ПВО не стала менее эффективной из-за перевода специалистов. И.о. начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на своей странице в Facebook объяснил ситуацию. Он подтвердил, что все виды и роды Вооруженных сил, в том числе Воздушные силы, направляют людей в подразделения и части Сухопутных войск, и это "общеизвестный факт". Он подтвердил также, что "перевод в пехоту создает проблемные вопросы с кадрами внутри Воздушных сил". В то же время он возразил, что противовоздушная оборона стала работать менее эффективно, а также, что в пехоту переводили операторов западных ЗРК, прошедших обучение за границей.





