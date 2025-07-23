"Плюнул в лицо гражданскому обществу": Зеленский этого никогда не понимал

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный законопроект №12414 о деятельности НАБУ и САП, подчиняющий независимые учреждения генпрокурору, что вызвало массовые протесты по стране. По словам политического обозревателя Романа Шрайка, Зеленский никогда не понимал гражданское общество, а теперь на Банковой может сложиться опасная иллюзия.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Роман Шрайк высказал свое мнение о решении Владимира Зеленского поддержать законопроект №12414 о ликвидации независимости НАБУ и САП.
По его словам, украинцам показали еще одно "шоу в режиме блицкрига", во время которого состоялась "быстрая дискредитация, мгновенное голосование и развешивание лапши быстрого приготовления". Шрайк указывает, что на Банковой могут решить, что такой шаг был очень успешным, однако реальность может оказаться другой.
Как указывает Шрайк, в конце 2021 и начале 2022 рейтинги власти катились под откос. И только после российского вторжения они взмыли вверх из-за классического объединения вокруг флага. Кроме того, по его словам, "многие сознательные люди решили забыть все и не выносить мусор, поскольку понимают, что защита страны прежде всего".
Политический обозреватель указывает, что этот эффект со временем выветрится и тогда будут последствия, как за прошедшие действия, так и происходящие во время войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США призвали украинский народ "выбросить" Зеленского.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на ситуацию вокруг НАБУ и САП.