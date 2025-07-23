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"Плюнул в лицо гражданскому обществу": Зеленский этого никогда не понимал

Атака на антикоррупционную систему привела к протестам против Зеленского.

23 июля 2025, 11:01
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный законопроект №12414 о деятельности НАБУ и САП, подчиняющий независимые учреждения генпрокурору, что вызвало массовые протесты по стране. По словам политического обозревателя Романа Шрайка, Зеленский никогда не понимал гражданское общество, а теперь на Банковой может сложиться опасная иллюзия.

"Плюнул в лицо гражданскому обществу": Зеленский этого никогда не понимал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Роман Шрайк высказал свое мнение о решении Владимира Зеленского поддержать законопроект №12414 о ликвидации независимости НАБУ и САП.

"Зеленский никогда не понимал гражданского общества. Он никогда не был на митингах и площадях, не стоял рядом, не сопереживал… Зеленский прекрасно понимает эмоции своих зрителей и умеет ими руководить. Поэтому его шоу были такими успешными, а победа в 2019 такая ошеломляющая", — пишет политик.

По его словам, украинцам показали еще одно "шоу в режиме блицкрига", во время которого состоялась "быстрая дискредитация, мгновенное голосование и развешивание лапши быстрого приготовления". Шрайк указывает, что на Банковой могут решить, что такой шаг был очень успешным, однако реальность может оказаться другой.

Как указывает Шрайк, в конце 2021 и начале 2022 рейтинги власти катились под откос. И только после российского вторжения они взмыли вверх из-за классического объединения вокруг флага. Кроме того, по его словам, "многие сознательные люди решили забыть все и не выносить мусор, поскольку понимают, что защита страны прежде всего".

Политический обозреватель указывает, что этот эффект со временем выветрится и тогда будут последствия, как за прошедшие действия, так и происходящие во время войны.

"Можно было бы замять, война могла бы многое списать. Но атака на антикоррупционную систему стимулирует память, потому что это знак, что мы свернули не туда. А на кой черт нам дорога к Орбаностану? Можно пытаться монополизировать медиа, дискредитировать конкурентов и петлять. Но есть одно но. Еще никогда в Украине президент, плюнув в лицо гражданскому обществу, не был счастлив", — заключает Шрайк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США призвали украинский народ "выбросить" Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на ситуацию вокруг НАБУ и САП.



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Источник: https://t.me/RomanShrike/2510
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