Первое заявление Свириденко в должности премьер-министра Украины

17 июля Верховная Рада поддержала кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины. В первом своем заявлении новая премьер заявила, что ее правительство берет курс на самодостаточность в трех сферах, а главной целью должны стать результаты, которые увидит каждый украинец.

Юлия Свириденко. Фото из открытых источников

Юлия Свириденко в Facebook опубликовала свое первое заявление в качестве премьера Украины. В нем она объяснила, каких результатов будет добиваться в новой должности.

"Наше правительство берет курс на самодостаточность: военную, экономическую и социальную. Моя главная цель — реальные положительные результаты, которые каждый украинец почувствует в своей жизни", — пишет Свириденко.

В первые шесть месяцев премьер назвала приоритетными шагами качественное обеспечение армии, увеличение собственного производства оружия и повышение технологичности войска.

Также Свириденко обещает приложить усилия для поддержки предпринимателей Украины, а среди шагов назвала комплексную дерегуляцию, остановку несанкционированного давления на бизнес, ускорение большой приватизации и дальнейшее внедрение эффективных механизмов поддержки.

"Благодарна Президенту Владимир Зеленский за доверие. Благодарна Верховная Рада Украины за поддержку. Благодарна Денис Шмыгаль и команде за работу. Работаем", — подытожила Свириденко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Юлия Свириденко новая премьер-министр Украины — что о ней известно.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая упрекнула Зеленского из-за Свириденко. Народный депутат считает, что президент нарушил регламент, когда предложил Свириденко на должность премьера вместо Шмыгаля.