Переоделся: Ермак снова появился на публике в новом стиле (ФОТО)

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак снова предпочел классический костюм вместо привычного для него в условиях войны стиля "милитари". С начала полномасштабной агрессии России это случалось всего несколько раз.

Андрей Ермак (фото из открытых источников)

На это обратило внимание издание "Новости Live". Как отмечается, Ермака в костюме был замечен во время официальной встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.

Ранее глава ОП публично появлялся в классическом наряде только во время визита Зеленского в Соединенные Штаты Америки, а также во время встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.

Тот факт, что Ермак был в костюме, виден и на фото, обнародованном пресс-службой Офиса Президента.

Стоит отметить, что Барт де Вевер находится с первым заграничным визитом с момента своего назначения на должность главы правительства Бельгии. В Киеве он объявил о новом оборонном пакете помощи для Украины на сумму в 1 миллиард долларов. В частности, в него войдут два истребителя F-16, а еще два планируется передать в следующем году.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ермак приехал на переговоры в Аравию в брендовом костюме за 170 тысяч. Глава Офиса президента Андрей Ермак приехал на переговоры с американской делегацией в Саудовской Аравии в брендовом костюме стоимостью около 170 тысяч гривен.

Как отметил Telegram-канал Harley Quinn, для официальной встречи Андрей Ермак выбрал костюм от американского дизайнера, который можно приобрести за 3 690 евро или почти 170 тысяч гривен.

"Андрей Ермак, лидер украинской переговорной группы в саудовском городе Джидда, намекает на поддержку национального производителя страны-переговорщика. На встречу он избрал тотал-лук от американского дизайнера Tom Ford из бутика Sana Hunt", — говорится в сообщении.

