Переговоры по вступлению Украины в ЕС: Сибига выступил с важным заявлением

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов начать первый этап переговоров по вступлению в Европейский Союз. Об этом он сообщил 1 апреля во время совместной пресс-конференции с министерством иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве.

Украина и ЕС. Фото: 24 Канал

По его словам, евроинтеграция стала одной из ключевых тем обсуждения. Сибига отметил важность поддержки Германии на этом пути.

"Украина готова открыть первый кластер переговоров по членству в ЕС. Делаем все возможное, чтобы этот процесс начался как можно быстрее", — заявил глава МИД.

Кроме этого, министр поблагодарил Германию за новый пакет военной помощи на 3 миллиарда евро, предусматривающий поставки систем ПВО, артиллерии, дронов, бронетехники и другого необходимого оборудования. Он подчеркнул, что эти ресурсы помогут спасать украинские жизни.

"Германия демонстрирует настоящее лидерство, оказывая именно ту помощь, которая нам наиболее необходима. Более того, Берлин уже предусмотрел более 8 миллиардов евро поддержки на будущие годы", — отметил Сибига.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил уверенность, что при выполнении всех необходимых реформ Украина может стать членом Европейского Союза до 2030 года. ЕС уже признал значительный прогресс Украины на пути к членству, в частности, в вопросах антикоррупционной политики, судебной реформы и экономической стабильности.

Портал "Комментарии" писал, что новое правительство Германии решило увеличить давление на Европейский Союз, призывая добавить больше "жесткости" в отношении стран, нарушающих основные принципы Союза. В частности, речь идет, вероятно, о Венгрии, отмечает Politico.