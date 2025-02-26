Перед встречей с Трампом Зеленскому дали несколько советов

Маловероятно, что бывший президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин смогут дойти до каких-либо договоренностей, об этом в эфире "Эспрессо" заявил профессор Мангеттенского университета Игорь Айзенберг.

Зеленский и Трамп

В этом контексте он напомнил ситуацию вокруг переговоров Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Да, лидеры встречались, вели разговоры, впрочем, так ни о чем и не договорились. С Путиным, предполагает эксперт, может быть такая же ситуация.

Кроме того, профессор отметил важность достойного поведения во время переговоров, приведя пример президента Франции Эмманюэля Макрона, который в общении с Трампом продемонстрировал сильную позицию.

"Я бы посоветовал президенту Зеленскому вести себя так, как вел себя президент Макрон, чтобы отстаивать интересы Украины и одновременно не трогать Трампа за такие места, которые ему болят. Вот президент Макрон продемонстрировал это очень ярко. Настолько ярко, что Трамп был вынужден прервать пресс-конференцию в какой-то момент, потому что это был бенефис президента Макрона фактически, который очень вел себя, показал очень достойную позицию. Президент Трамп очень плохо выглядел на этом фоне. Я желаю президенту Зеленскому, чтобы ему удалось сделать то же самое", – посоветовал профессор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, вероятно, 28 февраля президент Владимир Зеленский должен прибыть в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что в рамках этой встречи будет подписано соглашение о редкоземельных металлах. Впрочем, эксперты предостерегают Зеленского от того, чтобы его не загнали в ловушку.



