Перед встречей с Трампом Зеленскому дали несколько советов

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Ткачик Олеся
Маловероятно, что бывший президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин смогут дойти до каких-либо договоренностей, об этом в эфире "Эспрессо" заявил профессор Мангеттенского университета Игорь Айзенберг.
Зеленский и Трамп
В этом контексте он напомнил ситуацию вокруг переговоров Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Да, лидеры встречались, вели разговоры, впрочем, так ни о чем и не договорились. С Путиным, предполагает эксперт, может быть такая же ситуация.
Кроме того, профессор отметил важность достойного поведения во время переговоров, приведя пример президента Франции Эмманюэля Макрона, который в общении с Трампом продемонстрировал сильную позицию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, вероятно, 28 февраля президент Владимир Зеленский должен прибыть в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Ожидается, что в рамках этой встречи будет подписано соглашение о редкоземельных металлах. Впрочем, эксперты предостерегают Зеленского от того, чтобы его не загнали в ловушку.
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