Ответственность за судьбу страны в руках Ермака

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Кречмаровская Наталия
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак официально стал ключевой фигурой на международных переговорах, которые могут определить будущее Украины на ближайшие десятилетия. В то же время, на него ляжет основная ответственность за результаты переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта назначил Ермака главой украинской делегации по взаимодействию с международными партнерами.
Фото из открытых источников
Политолог Александр Кочетков убежден, что данное решение выводит Ермака на уровень второй по влиятельности фигуры в государстве. По сложившейся международной практике первые лица стран, в том числе президенты, по его словам, лишь подтверждают то, о чем предварительно договорились их делегации. Это значит, подчеркнул эксперт, что именно Ермак получит полномочия по принятию решений во время переговоров с Соединенными Штатами и РФ.
Политолог обращает внимание на то, что в структуре делегации главный дипломат страны фактически подчиняется руководителю Офиса Президента. Это подвергает сомнению традиционную роль Министерства иностранных дел в ключевых вопросах международной политики.
Эксперт убежден, что продолжающиеся сейчас переговоры могут заложить основу для прекращения боевых действий или наоборот создать условия, которые в будущем приведут к еще более сложным вызовам безопасности Украины. Теперь ход переговоров, как заметил политолог, в значительной степени зависит от получившего широкие дипломатические полномочия Ермака.
Напомним, что Украина, как писал портал "Комментарии", по результатам переговоров в Саудовской Аравии согласилась на установление 30-дневного режима прекращения огня.
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