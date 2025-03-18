Ответственность за судьбу страны в руках Ермака

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак официально стал ключевой фигурой на международных переговорах, которые могут определить будущее Украины на ближайшие десятилетия. В то же время, на него ляжет основная ответственность за результаты переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта назначил Ермака главой украинской делегации по взаимодействию с международными партнерами.

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Политолог Александр Кочетков убежден, что данное решение выводит Ермака на уровень второй по влиятельности фигуры в государстве. По сложившейся международной практике первые лица стран, в том числе президенты, по его словам, лишь подтверждают то, о чем предварительно договорились их делегации. Это значит, подчеркнул эксперт, что именно Ермак получит полномочия по принятию решений во время переговоров с Соединенными Штатами и РФ.

"Многие не осознали, что это означает. После этого распоряжение Ермак фактически становится вторым человеком в государстве. Это подчеркивает и то, что министр иностранных дел Андрей Сибига согласно распоряжению президента становится его подчиненным в делегации", — отмечает Кочетков.

Политолог обращает внимание на то, что в структуре делегации главный дипломат страны фактически подчиняется руководителю Офиса Президента. Это подвергает сомнению традиционную роль Министерства иностранных дел в ключевых вопросах международной политики.

Эксперт убежден, что продолжающиеся сейчас переговоры могут заложить основу для прекращения боевых действий или наоборот создать условия, которые в будущем приведут к еще более сложным вызовам безопасности Украины. Теперь ход переговоров, как заметил политолог, в значительной степени зависит от получившего широкие дипломатические полномочия Ермака.

"Следим за ходом событий, четко понимая, что именно глава нашей делегации Андрей Ермак теперь ответственен за прекращение огня и мир вообще. А также за то, каким именно будет результат переговоров для Украины — приемлемым или неприемлемым", — подчеркнул Кочетков.

Напомним, что Украина, как писал портал "Комментарии", по результатам переговоров в Саудовской Аравии согласилась на установление 30-дневного режима прекращения огня.