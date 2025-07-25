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"Отката" в законе недостаточно: каких решений украинцы ждут от Зеленского

Доброволец ВСУ Симороз рассказал, чего общество ожидает от Зеленского

25 июля 2025, 17:31
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Кречмаровская Наталия

Закон о НАБУ, принятый Радой и подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, вызвал возмущение общества. Критикует общественность и другие действия Офиса президента.

"Отката" в законе недостаточно: каких решений украинцы ждут от Зеленского

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Доброволец ВСУ, активист Олег Симороз, рассказал, каких решений ожидает общество от Зеленского. Президент, как отметил он, предложил новый законопроект по НАБУ и САП из-за протестов граждан и он якобы "уважает мнение общества". Однако Симороз указывает на будто бы постоянные провокации со стороны Офиса президента в сторону протеста. По его словам, это насмешка над молодежью, манипуляция, что протест с ветеранами, украинской символикой и национальными лозунгами "недостаточно патриотический". Также Симороз вспомнил появление Марьяны Безуглой на протесте и людей, в балаклавах, которые потом устроили картинку для провластных медиаресурсов.

"Это вы тоже с уважением к обществу? На все это тратятся огромные коррупционные средства, чтобы дискредитировать украинское гражданское общество через Telegram-помойки", — отмечает военный.

Симороз указал, как выйти из этого кризиса и чего реально ожидает общество. По его словам:

1. Президент Украины должен извиниться перед народом за то, что украинская власть приняла закон, разъединяющий страну во время войны.

2. Откат всех антидемократических изменений, относящихся к антикоррупционным институтам.

3. Никаких каникул для Верховной рады! "Вы что школьники?", — отмечает Симроз.

4. Реальная перезагрузка НАБУ, САП, ВАКС, Офиса генпрокурора, с целью построения действительно независимой антикоррупционной системы и, наконец, обеспечения наступления реальных тюремных приговоров для топ-коррупционеров.

5. Отставка и привлечение к ответственности главных хедлайнеров проталкивания законопроекта №12414. Среди таких он указывает Ермака, Татарова, Арахамию, Ионушаса, Стефанчука, Бужанского.

6. Нардеп Бужанский, по словам Симороза, должен понести уголовную ответственность за преступления против основ национальной безопасности Украины.

7. Служба безопасности Украины должна перестать толеровать госпредателей из "ОПЗЖ" и наконец очистить Украину от коллаборантов.

8. Немедленное изменение распределения бюджетных расходов – снижение выплаты государственным служащим, запрет на расходы, кроме критических, увеличение налогообложения олигархов. Финансирование направить на изготовление оружия и увеличение денежного довольствия военнослужащим.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что законопроект Зеленского о НАБУ планируют рассматривать в Раде 31 июля.




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Источник: https://www.facebook.com/oleh.symoroz/posts/pfbid02GHBnBr7uN5SAHDxRkd7v7VykK4RqrRpkzcwVsBx3pzQCPv8Uv1U4AYCncvaQSdTEl
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