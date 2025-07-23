"Отбросы галимые": Кротевич раскритиковал руководство НАБУ

Украинский военнослужащий и бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") отреагировал на скандальный законопроект №12414 о деятельности НАБУ и САП, предусматривающий отмену независимости органов и их подчинение генпрокурору.

Богдан Кротевич. Фото из открытых источников

Богдан Кротевич в соцсети X высказался по поводу подписания президентом Зеленским законопроекта №12414, предусматривающего ликвидацию независимости структур.

"Закон позорный и НАБУ как независимый орган нужен", – считает Кротевич.

Отдельное внимание "Тавр" обращает на руководство НАБУ. Кротевич отмечает, что верхушка антикоррупционного органа сама себя дискредитировала, чем повлекла за собой сложность в ее защите.

"Так вот, отбросы галимые, именно из-за вашей коррупционности и гнили, сейчас так трудно защищать эту структуру и институт, который должен был работать правильно. Поэтому свое "спасибо" засуньте себе глубоко и на долго. И даже если закон отменят, все руководство НАБУ должно свалить с позором, как и руководство ДБР кстати", — добавил Кротевич.

Напомним, что 22 июля Верховная Рада поддержала законопроект №12414 о деятельности НАБУ и САП, чем повлекла массовые протесты в Украине, в частности люди вышли на улицы в Киеве, Одессе, Львове и других городах. Несмотря на демонстрации, вечером того же дня его подписал Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский "плюнул в лицо гражданскому обществу" из-за атаки на антикоррупционную систему.

Также "Комментарии" писали, что в США призвали украинский народ "выбросить" Зеленского после протестов в Киеве.