"Отбросы галимые": Кротевич раскритиковал руководство НАБУ

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Slava Kot
Украинский военнослужащий и бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") отреагировал на скандальный законопроект №12414 о деятельности НАБУ и САП, предусматривающий отмену независимости органов и их подчинение генпрокурору.
Богдан Кротевич. Фото из открытых источников
Богдан Кротевич в соцсети X высказался по поводу подписания президентом Зеленским законопроекта №12414, предусматривающего ликвидацию независимости структур.
Отдельное внимание "Тавр" обращает на руководство НАБУ. Кротевич отмечает, что верхушка антикоррупционного органа сама себя дискредитировала, чем повлекла за собой сложность в ее защите.
Напомним, что 22 июля Верховная Рада поддержала законопроект №12414 о деятельности НАБУ и САП, чем повлекла массовые протесты в Украине, в частности люди вышли на улицы в Киеве, Одессе, Львове и других городах. Несмотря на демонстрации, вечером того же дня его подписал Владимир Зеленский.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский "плюнул в лицо гражданскому обществу" из-за атаки на антикоррупционную систему.
Также "Комментарии" писали, что в США призвали украинский народ "выбросить" Зеленского после протестов в Киеве.