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Орбан опять перешел все границы: в МИД Украины озвучили ультиматум Будапешту

Сибига подчеркнул, что Украина расценивает этот поступок как неуважение к Вооруженным силам.

18 июля 2025, 07:45
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Клименко Елена

Официальный Киев выступил с острым заявлением в ответ на введение Венгрией персональных санкций против трех украинских генералов. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, этот шаг является проявлением откровенного неуважения к украинской армии и национальному достоинству.

Орбан опять перешел все границы: в МИД Украины озвучили ультиматум Будапешту

Фото: 24 Канал

Сибига подчеркнул, что решение Будапешта имеет политическую подоплеку и выглядит абсолютно нелогичным. Он отметил, что Украина не допустит попыток дискредитации своих военных и оставляет за собой право на решительный ответ.

"Мы не будем терпеть политическое давление и манипуляций со стороны Венгрии. Подобное отношение к нашим военнослужащим неприемлемо", — отметил дипломат.

Ранее власти Венгрии внесли в санкционный список трех высокопоставленных должностных лиц Вооруженных сил Украины. В него вошли: полковник Виталий Ткаченко (управление персонала Сухопутных войск), бригадный генерал Владимир Шведюк (командующий оперативным командованием "Запад"), полковник Роман Юзвенко (руководитель департамента мобилизации Минобороны).

Этим лицам запрещен въезд в Венгрию. Причиной таких действий Будапешт назвал гибель мужчины с венгерскими корнями и двойным гражданством после инцидента в территориальном центре комплектования в Закарпатской области.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дополнительно заявил, что потребует от Европейского Союза расширить санкционное давление на украинских чиновников. В частности, он настаивает на внесении в санкционный список лиц, которых Венгрия обвиняет в "нарушениях прав человека".

Украина считает такие заявления политически мотивированными и противоречащими европейским принципам уважения к суверенитету.

Как уже писал портал "Комментарии", российская пропаганда пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. В этот раз "взялись" за закарпатских венгров — через Telegram-каналы подталкивает их к саботажам.



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Источник: https://t.me/Ukraine_MFA/6318
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