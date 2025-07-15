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Один депутат проголосовал против продолжения мобилизации в Украине: как объяснил

Гончаренко голосует против продления мобилизации в Украине из-за отсутствия демобилизации, сроков службы и "произвола ТЦК".

15 июля 2025, 14:15
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Slava Kot

Верховная Рада продлила срок проведения общей мобилизации на 90 суток с 7 августа. Единственным депутатом, который участвовал в голосовании и высказался против стал Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности".

Один депутат проголосовал против продолжения мобилизации в Украине: как объяснил

Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников

15 июля в Верховной Раде состоялось голосование за продление всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней, то есть с 7 августа по 5 ноября. Решение было принято 304 народными избранниками. Однако один депутат воздержался Георгий Мазураш из "Слуги народа", а другой проголосовал против — Алексей Гончаренко.

Как пояснил Гончаренко, он голосует против продления мобилизации, пока не будут установлены четкие сроки службы, остановлен "произвол ТЦК" и введен режим демобилизации.

"Я проголосовал ПРОТИВ продолжения мобилизации и военного положения. Как и обещал: я не буду голосовать за продолжение мобилизации ПОКА НЕ БУДУТ ПРИНЯТЫ ЧЕТКИЕ СРОКИ СЛУЖБЫ… Можно выиграть войну, но проиграть людей. Без демобилизации — именно так и будет. Без конечных сроков тот ужас, что происходит прямо сейчас на наших улицах", – пишет в своих соцсетях Гончаренко.

Также Гончаренко был единственным депутатом, который голосовал против продолжения военного положения, поддержанного 320 народными избранниками. Это уже второй раз Гончаренко голосует против продолжения мобилизации и военного положения в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Гончаренко, возможно, готовит собственный политический проект.

Также "Комментарии" писали о случае, когда нардеп Гончаренко перессорился с военными.



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