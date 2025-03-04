Обращение Зеленского к украинцам: что заявил об условиях мира и помощи от США

На фоне прекращения военной помощи, президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам и объяснил ситуацию.

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Зеленский отметил, что Украина не одну неделю получала разные сигналы, и уже был прецедент остановки помощи от США.

“Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью Америки? Поручил министру обороны Украины, руководителям наших разведок, дипломатам связаться с соответствующими органами в США и получить официальную информацию”, — объяснил Зеленский.

Президент напомнил, что была остановка гуманитарной помощи, энергетической помощи, также была уже и остановка военной помощи – в конце января. Тогда, как отметил президент, все удалось быстро восстановить.

“Мы видели риски. Поэтому наши службы – и военные, и специальные службы – успели выработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации”, — отметил Зеленский.

Глава страны также очертил условия мирного соглашения, к которым будут принуждать Украину.

"Россияне потребуют сокращения нашей армии, официального отказа от оккупированных территорий и ослабления украинской Конституции, но у них этого не получится, мир будет достойным", — убеждает Зеленский.

Также президент попытался внушить веру и надежду у украинцев:

“Сейчас не 2022 год. Сейчас наша стойкость повыше. У нас есть средства защиты. Но для нас важны нормальные, партнерские отношения с Америкой для реального окончания войны. Никто из нас не желает нескончаемой войны”.

Напомним, что в США, как писал портал "Комментарии", готовы возобновить оказание помощи Украине при одном условии.



