Обращение Зеленского к украинцам: что заявил об условиях мира и помощи от США

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Кречмаровская Наталия
На фоне прекращения военной помощи, президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам и объяснил ситуацию.
Фото портал "Комментарии"
Зеленский отметил, что Украина не одну неделю получала разные сигналы, и уже был прецедент остановки помощи от США.
Президент напомнил, что была остановка гуманитарной помощи, энергетической помощи, также была уже и остановка военной помощи – в конце января. Тогда, как отметил президент, все удалось быстро восстановить.
“Мы видели риски. Поэтому наши службы – и военные, и специальные службы – успели выработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации”, — отметил Зеленский.
Глава страны также очертил условия мирного соглашения, к которым будут принуждать Украину.
Также президент попытался внушить веру и надежду у украинцев:
Напомним, что в США, как писал портал "Комментарии", готовы возобновить оказание помощи Украине при одном условии.
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