Обещания государства закончились ложью: в Раде назвали решение издевательством над людьми

В Украине стремительно повышаются цены – растут и некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Власти загнали украинцев в долги. Об этом сообщил народный депутат Украины Дмитрий Разумков. Политик подчеркнул, что украинцы вынуждены выживать — "обещали не повышать тарифы, а начисляют долги". Вот такая "поддержка" от власти в действии, отметил Разумков.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Политик напомнил, что государство в начале полномасштабной войны пообещало, что тарифы на коммунальные услуги будут неизменными.

"Это было одно из немногих правильных решений — человечное, ответственное, которое давало украинцам ощущение, что они не оставлены один на один с войной. Но все, как всегда, закончилось ложью. Тариф на электроэнергию сегодня почти втрое выше, чем был в начале полномасштабного вторжения!", — отметил Разумков.

Нардеп заметил, что власть пошла еще дальше. Жителям прифронтовых территорий, которые ежедневно враг обстреливаемых КАБами, дронами, ракетами, жителям, в городах и селах, переживших оккупацию, начисляют долги. По его словам, начисляют долги даже за те месяцы, когда территории оказались под оккупацией.

"Это не просто несправедливо — это издевательство!", — заявил политик.

Также по словам нардепа, задолженность украинцев за коммунальные услуги – заоблачная. Именно поэтому власти засекретили эту информацию. Однако, как сообщил Разумков, задолженность по разным оценкам превышает 200 миллиардов гривен.

"Если мы не вернемся к тому, что обещали в начале полномасштабного вторжения — мы потеряем украинцев. Люди уедут не потому, что боятся обстрелов, а потому, что не видят здесь справедливости и элементарного уважения. Потому что государство, которое не держит слово — не держит людей", — подчеркнул политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Алексей Гончаренко фактически "объявил войну" ТЦК.



