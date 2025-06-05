Обещания государства закончились ложью: в Раде назвали решение издевательством над людьми

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Кречмаровская Наталия
В Украине стремительно повышаются цены – растут и некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Власти загнали украинцев в долги. Об этом сообщил народный депутат Украины Дмитрий Разумков. Политик подчеркнул, что украинцы вынуждены выживать — "обещали не повышать тарифы, а начисляют долги". Вот такая "поддержка" от власти в действии, отметил Разумков.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Политик напомнил, что государство в начале полномасштабной войны пообещало, что тарифы на коммунальные услуги будут неизменными.
Нардеп заметил, что власть пошла еще дальше. Жителям прифронтовых территорий, которые ежедневно враг обстреливаемых КАБами, дронами, ракетами, жителям, в городах и селах, переживших оккупацию, начисляют долги. По его словам, начисляют долги даже за те месяцы, когда территории оказались под оккупацией.
Также по словам нардепа, задолженность украинцев за коммунальные услуги – заоблачная. Именно поэтому власти засекретили эту информацию. Однако, как сообщил Разумков, задолженность по разным оценкам превышает 200 миллиардов гривен.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Алексей Гончаренко фактически "объявил войну" ТЦК.
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