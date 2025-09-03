Нужно ли усилить госохрану для государственных деятелей: в Раде дали совет нардепам

После убийства бывшего спикера Верховной Рады Украины народного депутата Андрея Парубия в политикуме заговорили о государственной охране для общественных деятелей, особенно во время войны.

Госохрана. Иллюстративное фото

Народный депутат Георгий Мазурашу поделился своим мнением относительно вопроса — стоит ли усилить госохрану для государственных деятелей. По его словам, ситуации могут быть разные – "даже где-то на бытовом уровне какие-то хулиганы могут натворить беды, даже не понимая, кто перед ним". Также рассказал, что получает немало критики и угроз в свой адрес. Однако, по его словам, в наших реалиях вопрос государственной охраны для государственных деятелей более или менее сбалансирован — когда определенное время есть охрана, а потом нет.

"Политикам стоит работать так, как обещали в программах и публично избирателям. Тогда будет меньше рисков, что кого-то из госдеятелей могут преследовать, угрожать их здоровью и жизни... А от разного рода неадекватов и т.п. госохрана не застрахует и не обезопасит от всех рисков, которых немало…” — объяснил народный депутат.

При этом уточнил, если есть сведения, что нашего государственного деятеля собираются ликвидировать представители вражеской стороны, конечно, нужно пытаться обеспечить максимально высокий уровень безопасности такому человеку.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в парламенте заговорили о важности личной безопасности граждан и борьбе с преступностью. Именно об этом, по мнению народного депутата Даниила Гетманцева, напомнило убийство Андрея Парубия.

По его словам, безопасность граждан, порядок на улицах, преодоление организованной преступности — ключевое условие для того, чтобы человек чувствовал себя защищенным, общество жило, страна держалась и имела возможность для развития.



