Новый Кабмин уже "пробивает дно": какое решение правительства раскритиковали в Раде

Решение обновленного состава Кабинета министров Украины во главе с новым премьером уже раскритиковали в Верховной Раде Украины.

Юлия Свириденко. Фото из отрытых источников

Народная депутат Украины Нина Южанина рассказала, что пока Верховная Рада рассматривает законопроект изменений в главный финансовый документ страны для обеспечения сектора безопасности и обороны, уже "новое" Правительство выделяет 2 млрд 198 млн … на развитие дорог.

По ее словам, согласно Государственному бюджету 2025 почти все эти средства должны были пойти на выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или под государственные гарантии на развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

"А теперь перенаправлены правительством на программу "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования" (расходы развития). Неужели долги исчезли и уже нет нужды их платить? И если уж платить не надо, то почему эти средства не направить на оборону?", — отмечает народная депутат.

Однако, по ее словам, для власти дороги… конечно, важнее были, есть и будут.

"Так почему-то на эти вопросы у нас не обращают внимания никакие контролирующие, правоохранительные, антикоррупционные органы", — отметила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что принятие закона о НАБУ и САП может иметь катастрофические последствия для Украины — ЕС может прекратить финансирование. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, ЕС предупреждает, что остановит финансирование, если независимость НАБУ и САП не будет возобновлена. Гончаренко объяснил, что фактически в ЕС готовятся к сценарию, если Верховная Рада таки не примет законопроект, восстанавливающий независимость этих антикоррупционных органов или внесут правки, которые навредят их деятельности.



