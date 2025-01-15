Новое решение Верховной Рады по ВСУ: куда будут отправлять военных

Народные депутаты Украины поддержали закон, разрешающий направлять подразделения ВСУ в другие государства. Соответствующий документ №12378 размещен на сайте Верховной Рады Украины.

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По данным парламента, закон предусматривает, что в период действия военного положения подразделения ВСУ могут направляться в другие государства для осуществления мер, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

В Раде объяснили, что решение о направлении подразделений ВСУ в другие государства принимает президент Украины. При этом такое правило не касается случаев, когда подразделения Вооруженных Сил Украины применяются на территории государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, для отражения такового.

В документе прописано, что этот закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко уточнил, что законопроект поддержали 317 нардепов.

По словам Гончаренко, целью законопроекта является обеспечение эффективной обороны и сотрудничества со странами-партнерами.

"Направление подразделений разрешается для обучения, получения техники и сдерживания агрессии. Дополнительные гарантии: четко определяются задачи, численность, сроки и условия нахождения подразделений за границей. Это позволит быстрее и эффективнее привлекать международную поддержку укрепления обороны Украины”, пояснил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", сообщил о подготовке ко встрече с Трампом.



