Ни дня без зашквара. Безуглая зарегистрировала законопроект о запрете никотиновых пакетиков

Фото: из открытых источников

Марьяна Безугла стала одним из инициаторов законопроекта №14110, предусматривающего запрет на производство, импорт и продажу в Украине никотиновых подушечек (саше, пакетиков). Соответствующий проект закона опубликовали на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о защите населения от вредного влияния табака и никотина. По мнению Безуглой и соавторов, реализация такой идеи не требует финансовых расходов из Государственного или местных бюджетов Украины, но расчет потерь налоговых поступлений от запрета такой подакцизной продукции не приводится.

Подобный законопроект уже был принят в Украине по отношению к электронным сигаретам. С 11 июля 2024 года вступил в силу закон, запретивший продажу электронных сигарет со вкусами, отличными от табачного. Как следствие, доля нелегального рынка электронных сигарет составляет 93%, а потери госбюджета оцениваются в 5 млрд грн. Об этом сообщал председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Это уже не первая сомнительная инициатива Марианны Безуглой, которую в начале 2024 года даже исключили из партии "Слуга народа" после ее заявления в отношении тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с предложением об его отставке. Тогда в Третьей штурмовой бригаде, прокомментировали заявление нардепки , отмечая , что " всем было бы гораздо лучше, если бы глупые, некомпетентные и неадекватные люди не толкали нос в дела мобилизации, войны и военных ".

В остальном Законопроект Безугла предложила ввести тюремное заключение для тех, кто "присваивает государственные функции". Что именно подразумевалось под "присвоением государственных функций" не уточнялось, но после резонанса нардепка попыталась подать свой шаг как шутку, заявив , что это была "компактная законопроектная провокация".

25 июля 2025 года Марьяна Безуглая пришла на протест по поводу законопроекта о ликвидации НАБУ и САП, за который сама же и голосовала. На митинге нардепка выступала с призывом к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Люди встретили ее возгласами "Ганьба!" и "Безуглу вон!".

Регламентный комитет Верховной Рады 20 августа 2025 года проголосовал за отстранение народной депутатки Марьяны Безуглой от заседаний парламента за системное нарушение регламента и антисоциальное поведение.

А на прошлой неделе член парламентского комитета по нацбезопасности Федор Вениславский пожаловался , что 8 октября Марьяна Безугла "два часа стучала разными частями тела в комитет нацбезопасности ". В то же время депутат , которую в 2024 году уволили с должности заместителя председателя комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, заявила о " нарушении своих прав ".