"Нефункциональная, популистическая": Безуглая резко раскритиковала Конституцию Украины

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Кречмаровская Наталия
Сегодня в Украине отмечают День Конституции — праздник Основного Закона, регулирующий правила в стране. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что страна будет соблюдать Конституцию в вопросе территориальной целостности. И вообще отмечал важность следования букве Закона.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Украины Марьяна Безуглая раскритиковала Конституцию Украины.
Также добавила, что прописали названия областей навсегда или так, чтобы очень сложно изменить. Привела пример Кировоградской.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в день Конституции произошел скандал. Народный депутат Украины Максим Бужанский рассказал, что киевский книжный магазин "Сенс" ко Дню Конституции дарит посетителям Конституцию Украины с зачеркнутым фрагментом 10-й статьи. Там, где упоминается русский язык, уточнил Бужанский.
"Сложно представить себе больший плевок в адрес десятков миллионов русскоязычных украинцев и половины ВСУ, защищающих скоморошество магазина "Сенс" на русском языке. Неуважение к Украине и Конституции сложно выразить сильнее, чем это делает Сенс", — отметил депутат.