"Нефункциональная, популистическая": Безуглая резко раскритиковала Конституцию Украины

Сегодня в Украине отмечают День Конституции — праздник Основного Закона, регулирующий правила в стране. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что страна будет соблюдать Конституцию в вопросе территориальной целостности. И вообще отмечал важность следования букве Закона.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая раскритиковала Конституцию Украины.

"Наша Конституция нефункциональна, популистическая и написана, в частности, Медведчуком. Наша Конституция — скорее тюрьма для развития, чем фундамент. С каждым годом убеждаюсь все больше. Советские старперы постарались. Что отмечать?", — прокомментировала она.

Также добавила, что прописали названия областей навсегда или так, чтобы очень сложно изменить. Привела пример Кировоградской.

"Ага, Киров — соратник Сталина. Или написали, что социальные льготы нельзя сократить. Все всем и не на самом деле. Много там манипулятивного и коммуняцкого", — подчеркнула Безуглая.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в день Конституции произошел скандал. Народный депутат Украины Максим Бужанский рассказал, что киевский книжный магазин "Сенс" ко Дню Конституции дарит посетителям Конституцию Украины с зачеркнутым фрагментом 10-й статьи. Там, где упоминается русский язык, уточнил Бужанский.

"Сложно представить себе больший плевок в адрес десятков миллионов русскоязычных украинцев и половины ВСУ, защищающих скоморошество магазина "Сенс" на русском языке. Неуважение к Украине и Конституции сложно выразить сильнее, чем это делает Сенс", — отметил депутат.



