Не занимается политикой: сосед Кучмы рассказал, где живет и что делает бывший президент Украины во время войны
Не занимается политикой: сосед Кучмы рассказал, где живет и что делает бывший президент Украины во время войны

Эксспикер Мороз признался, что сосед Кучмы и видит, что происходит за его забором

25 августа 2025, 18:35 comments1526
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Бывший глава Верховной Рады Украины Александр Мороз поделился, что живет рядом со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. Однако сейчас экспрезидент не появляется в собственном доме, поскольку находится за пределами страны. Детали Мороз рассказал в интервью на YouTube-канале "Власть vs Влащенко".

Не занимается политикой: сосед Кучмы рассказал, где живет и что делает бывший президент Украины во время войны

Леонид Кучма (фото из открытых источников)

На территории имения Леонида Кучмы его самого не видно. Уход за усадьбой осуществляют наемные работники. "Там несколько рабов ходят все время, работают на его территории. Он там не появляется", – сказал Александр Мороз.

Бывший спикер Верховной Рады также упомянул, что однажды Кучму сфотографировали с палками для скандинавской ходьбы.

"Однажды видел, наши журналисты сняли его со "шведскими палками", ходит он. Ну, пусть ходит", – отметил Мороз.

Кроме того, он уточнил, что сейчас второй президент Украины находится за границей – в Монако или Сардинии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что второй президент Украины Леонид Кучма считает, что бомбардировщики, которые Украина передала РФ 25 лет назад, существенно не помогли бы в сегодняшней войне. Как сообщает портал "Комментарии", свое мнение он озвучил в интервью программе "Схемы".

Бывший президент отметил, даже если бы стратегические бомбардировщики остались на вооружении нашего государства, это не помогло бы в защите от оккупантов.

"Россия располагает средствами ПВО, способными противостоять ракетам класса Х-55, тогда как огромные по размеру и относительно низкоскоростные бомбардировщики еще в первые дни войны стали бы легкой добычей российских средств поражения как в воздухе, так и на аэродромах", — пояснил Кучма.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=et4rdBI7Ha8&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8Cvs%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
