Не Залужный: Назван крупнейший конкурент Зеленского на выборах

В Украине проводятся закрытые социологические исследования, которые замеряют рейтинг потенциальных участников президентских выборов. Как отметил в эфире Радио НВ политолог Николай Давыдюк, в этих опросах фигурируют кроме традиционных политиков еще и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и даже боксер Александр Усик.

Зеленский и Залужный

Политолог Николай Давыдюк в эфире Radio NV поделился информацией о закрытых социологических опросах, в которых фигурируют эксголовнокомандующий ВСУ и нынешний посол в Великобритании Валерий Залужный, а также известный боксер Александр Усик.

"Зеленскому сейчас, если говорить технически и цинично, нужно больше бояться Усика, чем, например, Залужного. Потому что есть легкий рейтинг Усика из-за побед в боях, по некоторой социологии он третий. Его же не хотят мерить и боятся, но динамика роста рейтинга Усика самая большая в стране всех. И люди у него есть с деньгами. Поэтому, если уж говорить об этом, кто Зеленскому самый большой конкурент, то Усик сейчас больше конкурента, чем Залужный и все остальные", — рассказал Давидюк.

Политолог подчеркнул, что несмотря на высокую позицию Усика в закрытых опросах, это не означает, что боксер намерен баллотироваться на выборах.

"Его национально еще не мерили, я не видел ни одного публичного, непубличного замера. Видел закрытые замеры больших городов, где идет на третьем месте, очень уверенно. Но тоже вопрос, мы же сами себе придумаем, как с Залужным: вот Усик на третьем, то будет баллотироваться. А Усик, может быть, не хочет. Усик хочет еще получить 10 поясов", — заявил Давидюк.

При этом эксперт отметил, что он был шокирован, увидев опрос по нескольким городам и занимающим третье место. Это свидетельствует, что политическое влечение набрало скорость и несется на полной, добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский хочет, чтобы Залужный шел на выборы в его команде.



