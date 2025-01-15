Не Залужный: Назван крупнейший конкурент Зеленского на выборах

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Ткачик Олеся
В Украине проводятся закрытые социологические исследования, которые замеряют рейтинг потенциальных участников президентских выборов. Как отметил в эфире Радио НВ политолог Николай Давыдюк, в этих опросах фигурируют кроме традиционных политиков еще и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и даже боксер Александр Усик.
Зеленский и Залужный
Политолог Николай Давыдюк в эфире Radio NV поделился информацией о закрытых социологических опросах, в которых фигурируют эксголовнокомандующий ВСУ и нынешний посол в Великобритании Валерий Залужный, а также известный боксер Александр Усик.
Политолог подчеркнул, что несмотря на высокую позицию Усика в закрытых опросах, это не означает, что боксер намерен баллотироваться на выборах.
При этом эксперт отметил, что он был шокирован, увидев опрос по нескольким городам и занимающим третье место. Это свидетельствует, что политическое влечение набрало скорость и несется на полной, добавил он.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский хочет, чтобы Залужный шел на выборы в его команде.
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