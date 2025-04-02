Кремлевскому диктатору Владимиру Путину не нужны во главе Украины ни Владимир Зеленский, ни Петр Порошенко, ни Виталий Кличко, ни Валерий Залужный, ни кто-либо другой, считает бывший член ЦИК Андрей Магера.

Зеленский и Залужный

По его словам, правда в том, что Кремль делает ставку совсем на другое.

"Кандидатом Кремля на первых послевоенных выборах в Украине и его верными союзниками являются внутреннее противостояние, хаос и одновременно админресурс и коррупция", — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в том, чтобы Украина развивалась как независимое государство.

"Путин в гробу видел нас с вами, украинскую государственность и ее институты власти. Правда, на свалке истории мы видим последнюю московскую империю. Вот это нас, всех украинцев, и должно объединять", — подытожил Магера.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия заинтересована в том, чтобы в Украине во время войны прошли президентские выборы. Более того, Москва рассчитывает, что в этом вопросе ей поможет Вашингтон, который нажмет на Киев, чтобы он нарушил Конституцию и организовал выборы во время войны.

Дело в том, что в РФ четко убеждены, что они не победили Украину только потому, что президент Владимир Зеленский, который отказывается подписывать капитуляцию и отдавать Кремлю пять украинских регионов. Впрочем, как говорят эксперты, в России не понимают очевидное, что в Украине все работает совсем по-другому, здесь президент не может указать народу, на что ему соглашаться, и народ никогда не пойдет на то, чтобы капитулировать. Именно поэтому замена Зеленского на кого другого вообще ничего для России не решит.



