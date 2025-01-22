"Не все увидят хеппи-энд": почему Безуглой некомфортно петь гимн Украины

В День Соборности Украины народная депутат Марьяна Безуглая проанализировала ситуацию в стране. По ее словам, все предыдущие попытки обрести соборность и государственность за столетие истории провалились. Украинцы не удержали себя. Так что впереди тяжелая работа.

Фото портал "Комментарии"

"Посмотрите на наш гимн. Мне, честно, некомфортно его петь: все это "еще не умерла ни слава, ни воля, улыбнется судьба" — вроде бы мы только надеемся, но не живем настоящим. Если "еще не умерла", то и умрет? А Конституция? Это винегрет, в создании которого одну из ключевых ролей сыграл Медведчук (!!!). Можно сказать, что в какой-то степени наша Конституция писалась в Кремле. Следовательно, даже Конституция и государственные символы нуждаются в переосмыслении без комплекса неполноценности и без ожидания "жизни завтра, а не сегодня". Мы живем здесь и сегодня, мы боремся и проявляем героизм (или нет) здесь и сегодня, а не когда-то! Жизнь происходит СЕЙЧАС”, — убеждена она.

По ее словам, Украина — это пока дом на песке, без сложившейся актуальной национальной идеи и с уверенностью соседей, что "можно урвать от нас либо и территорию, либо население".

Безуглая отметила, что нужно уменьшать размер государственного аппарата, урезать многочисленные бессодержательные льготы, ослаблять чрезмерную регуляцию экономики, развивать армию как корпорацию с элементами частных военных компаний.

По ее убеждению, ОПК следует превратить в бизнес-проекты в защиту государства и с возможностью экспорта и заработка, а не в плановые сталинские пятилетки. Она уверена, что Украине нужно стать военным экспортером и зарабатывать на войне, чтобы выжить и окрепнуть в войне.

“Пока еще мало этого осознается и делается, а население все еще слишком инфантильно и склонно к патернализму. Но маховик превращения из "щеневмерлого" сателлита и просителя — будь то Россия или Европа в воина современного мира уже запущен. Важно, чтобы не произошло реванша, а новое поколение, не знавшее "совка" буквально и родившееся как минимум во время его распада, пришло к власти везде: в войне, экономике, политике, культуре”, — отметила нардеп.

Также она подчеркнула, что Соборность не дают, ее добывают трудом и кровью.

“Успехов нам всем и стойкости. Предстоит еще много испытаний в период мировой исторической турбулентности и очередного технологического скачка. Не все увидят хеппи-энд. Лет 20”, — подытожила она.

Напомним, Безуглая, как писал портал "Комментарии", дала неутешительный прогноз.



