Неважно, что будет со страной: Верховная Рада ушла на длительный перерыв

Полномасштабная война России против Украины не сбавляет обороты, обстрелы становятся все более жестокими. Проблемы со светом, газом, фортификациями, обороной страны нуждаются в рассмотрении и немедленном реагировании. А где народные депутаты – они пошли на длительный перерыв.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Верховная Рада Украины пошла на длительный перерыв – рассказал народный депутат Украины Дмитрий Разумков.

"Два часа "работы" и три недели перерыва. И это — парламент воюющей страны?", — отметил он.

Политик рассказал, что сегодняшнее заседание Верховной Рады длилось менее двух часов. По его словам, не пришел приглашенный накануне министр энергетики Галущенко, не отчитался о положении в энергетике: почему нет газа в хранилищах, что будет с электричеством зимой, как защищаем критическую инфраструктуру? Вместо ответов – игнорирование, подытожил нардеп.

"А монобольшинство это устраивает. Даже больше — Рада идет на трехнедельный перерыв! Но такая "работа" парламента — это стыд перед страной, которая держится каждый день. Перед людьми, которые живут под обстрелами, продолжают работать и бороться!", — отметил Разумков.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что действующие народные депутаты, начавшие свою каденцию еще в 2019 году, понемногу слагают мандаты и покидают парламент. Однако отпускают не всех.

В четверг, 19 июня, народные депутаты проголосовали за сложение мандата народного депутата Олеся Довгого. Решение поддержали 244 нардепа. Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что в парламенте новый антирекорд по количеству депутатов, 398 человек.



