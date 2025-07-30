Не просто близкий друг: почему Миндич чрезвычайно важен для Зеленского

Тимур Миндич – квартиру которого якобы прослушивало НАБУ, давний знакомый президента Украины Владимира Зеленского. В Центре противодействия коррупции рассказали, почему Миндич важен для Зеленского и какие вопросы он решает.

Зеленский и Миндич. Фото из открытых источников

Отмечается, что Миндич изначально был внутри кварталитета. На него была оформлена половина в кипрском офшоре Green Family, из-за которой, как отмечают, в ЦПК, Владимир Зеленский и его партнеры снимали фильмы в России.

"На Миндича сейчас оформлена половина в ООО "Квартал 95", а в свое время именно Миндич познакомил Зеленского с Коломойским. Миндич сейчас является, возможно, крупнейшим придворным бизнесменом Зеленского", — говорится в сообщении.

В Центре объяснили, как Тимур Миндич вообще сформировался в такую "большую шишку"? Отмечали, что когда-то он был в группе Приват Коломойского как один из подающих надежды менеджеров. Занимался вопросами безопасности, на него зарегистрировали второстепенную фирму, которая занималась обеспечением продовольствия на самолетах МАУ, даже планировал жениться на дочери Коломойского. Несмотря на то, что со свадьбой ничего не вышло, Миндич завоевал авторитет в группе Приват.

"Рост Миндича стал особенно фееричным, когда Зеленский решился съесть Коломойского. Миндич при президенте Зеленском оброс мегасвязями, влияниями. И дошло до того, что на момент вторжения планировалось, что компания Миндича сможет получить под контроль крупнейшее в Европе месторождения янтаря (на территории Волынской области). Это показывает ресурсный потенциал этого олигарха. Вот Миндич фактически может называться олигархом эпохи Зеленского”, — сообщает ЦПК.

Отмечается, что Миндич имеет широкое влияние, вероятно даже контролирует кучу министров в правительстве. К сфере влияния Миндича относят Алексея Чернышева, главу Фонда госимущества, министра энергетики Галущенко.

"Также команда Тимура Миндича, как выяснил народный депутат Железняк, теперь контролирует компанию Кинокит. Компания, которая контролирует часть телемарафона. Вероятно и назначение Елены Думы в АРМА произошло при содействии Миндича", — говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что Миндич стал не только близким другом Владимира Зеленского, но и стал большим игроком в политике Украины. И именно по этой фигуре и начало работать НАБУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Арестович рассказал о политическом финале Зеленского.



