Не просто близкий друг: почему Миндич чрезвычайно важен для Зеленского

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Кречмаровская Наталия
Тимур Миндич – квартиру которого якобы прослушивало НАБУ, давний знакомый президента Украины Владимира Зеленского. В Центре противодействия коррупции рассказали, почему Миндич важен для Зеленского и какие вопросы он решает.
Зеленский и Миндич. Фото из открытых источников
Отмечается, что Миндич изначально был внутри кварталитета. На него была оформлена половина в кипрском офшоре Green Family, из-за которой, как отмечают, в ЦПК, Владимир Зеленский и его партнеры снимали фильмы в России.
В Центре объяснили, как Тимур Миндич вообще сформировался в такую "большую шишку"? Отмечали, что когда-то он был в группе Приват Коломойского как один из подающих надежды менеджеров. Занимался вопросами безопасности, на него зарегистрировали второстепенную фирму, которая занималась обеспечением продовольствия на самолетах МАУ, даже планировал жениться на дочери Коломойского. Несмотря на то, что со свадьбой ничего не вышло, Миндич завоевал авторитет в группе Приват.
Отмечается, что Миндич имеет широкое влияние, вероятно даже контролирует кучу министров в правительстве. К сфере влияния Миндича относят Алексея Чернышева, главу Фонда госимущества, министра энергетики Галущенко.
В Центре отмечают, что Миндич стал не только близким другом Владимира Зеленского, но и стал большим игроком в политике Украины. И именно по этой фигуре и начало работать НАБУ.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Арестович рассказал о политическом финале Зеленского.