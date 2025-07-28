"Не о НАБУ и не о САП": Тимошенко неожиданно объяснила, почему поддержала скандальный законопроект

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала свое решение поддержать закон законопроект №12414 о потере независимости САП и НАБУ и их подчинении генпрокурору. По словам бывшего премьер-министра, это был способ "вернуть себе право управлять страной".

Юлия Тимошенко. Фото из открытых источников

Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Эспрессо" отреагировала на протесты против законопроекта № 12414, за который народная депутат голосовала. По ее словам, люди не вышли против этого конкретного законопроекта, а против коррупции в целом, которая, по ее словам, сегодня якобы выше, чем во времена Януковича.

"Я думаю, что они не протестовали внутренне против какого-либо законодательства. Эти законы столько приняты за время войны, очень плохие законы. Они протестовали против мега коррупции в стране, которой никогда в жизни не было… такого не было никогда. И поэтому люди вышли", — уверяет Тимошенко.

Лидер партии "Батькивщина" также рассказала, почему поддержала законопроект о ликвидации независимости НАБУ и САП.

"А вот принятый закон — для нашего фракционного, командного, глубокого осознания этого закона, — я могу сказать, что этот закон не о НАБУ и не о САП для нас. Для нас этот закон о суверенитете Украины, о возможности вернуть себе право руководить страной, себе — это народу Украины", — утверждает Тимошенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Офис президента может ожидать огромная проблема после попытки ликвидации независимости НАБУ и САП.

Также "Комментарии" писали, что на Западе призвали Зеленского уйти в отставку ради Украины.