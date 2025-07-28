"Не о НАБУ и не о САП": Тимошенко неожиданно объяснила, почему поддержала скандальный законопроект

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Slava Kot
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала свое решение поддержать закон законопроект №12414 о потере независимости САП и НАБУ и их подчинении генпрокурору. По словам бывшего премьер-министра, это был способ "вернуть себе право управлять страной".
Юлия Тимошенко. Фото из открытых источников
Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Эспрессо" отреагировала на протесты против законопроекта № 12414, за который народная депутат голосовала. По ее словам, люди не вышли против этого конкретного законопроекта, а против коррупции в целом, которая, по ее словам, сегодня якобы выше, чем во времена Януковича.
Лидер партии "Батькивщина" также рассказала, почему поддержала законопроект о ликвидации независимости НАБУ и САП.
Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Офис президента может ожидать огромная проблема после попытки ликвидации независимости НАБУ и САП.
Также "Комментарии" писали, что на Западе призвали Зеленского уйти в отставку ради Украины.