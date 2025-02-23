"Не нужно придумывать цифры": в Раде выдвинули требование к Зеленскому

После давления со стороны США относительно подписания соглашения о полезных ископаемых украинские политики начали поднимать вопрос, а сколько действительно Украина получила помощи и не слишком ли велика выплата за поддержку США. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции попытался объяснить финансовые отношения с новой администрацией президента США, однако у нардепов остались вопросы.

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Народный депутат Украины Алексей Гончаренко отметил, что не нужно рассказывать и придумывать цифры.

“100 млрд. Может 200 млрд. А может 180 млрд. Надо выйти и сделать презентацию. Можно эту работу поручить Шмыгалю. Выходит Шмигаль и говорит: Вот друзья все платежки. Вот мы получили такую сумму в 2022 году. А такую – в 2023-м. А вот это в 2024 году. Такова сумма прямых грантов в бюджет. А таковая – военная помощь. Вот табличка (можно в эксель) расходы за 2022-й, а вот другая – затраты за 2023-й. А вот за 2024-й”, – советует Гончаренко.

Нардеп убежден, что можно призвать и Маска проверить со своим департаментом все расходы американских налогоплательщиков. Даже все расходы украинского бюджета.

“Ничего не воровали. Ничего не потратили просто так. Все ради победы. Всё просто. Мы ведь действительно все тратили ради победы? Не воровали же деньги? Да? Господин Владимир Александрович? Тогда чего бояться? Нет вообще проблем”, – отметил нардеп.

При этом Гончаренко убежден, что неплохо было бы сделать это и с европейскими деньгами тоже.

“Там не только один миллиард туда, один миллиард сюда. Там все должно сходить к каждому центу. Не может быть такого, что мы не знаем, куда были потрачены деньги. И это начало разговора. И начало прозрачности. И начало отношений с новой администрацией в США”, – уверен политик.

Напомним, что Зеленский, как писал портал "Комментарии", заявил, кто требует проведения выборов в Украине.



