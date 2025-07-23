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Главная Новости Политика Украины 2025 "Не дадим агентуре врага развалить нас": СМИ о комментариях Буданова и Вереса о задержании кротов ФСБ в НАБУ
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"Не дадим агентуре врага развалить нас": СМИ о комментариях Буданова и Вереса о задержании кротов ФСБ в НАБУ

Буданов и Верес призвали проявить сдержанность во внутреннем противостоянии и напомнили, кто настоящий враг Украины

23 июля 2025, 14:49
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Кречмаровская Наталия

Украину всколыхнуло принятие законопроекта по антикоррупционным органам НАБУ и САП. Мнения политиков и общественности разделились, а возмущение вылилось в акции протеста.

"Не дадим агентуре врага развалить нас": СМИ о комментариях Буданова и Вереса о задержании кротов ФСБ в НАБУ

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

В поддержку закона выступили председатель ГУР Кирилл Буданов и командир 20-го полка БПЛА "К-2" Кирилл Верес. Военные командиры вышли с заявлениями в поддержку действий правоохранителей по выявлению российской агентуры в рядах НАБУ и призвали общество не допустить внутренних противоречий, выгодных прежде всего врагу, пишет издание “Униан”.

Герой Украины, командир 20 полка БПЛА "К-2" Кирилл Верес убежден, что история должна чему-то учить украинцев.

"Как минимум — это тому, что во время столь великой войны, во время борьбы за существование государства точно нет места для российской агентуры в каких-либо органах. Нет места также и для политических игр и спекуляций на фоне всего, что сейчас происходит вокруг антикоррупционных органов", — цитирует слова военного издания.

Верес, как пишет издание, напомнил историю начала XX века, когда из-за раздора потеряли все перед лицом внешнего врага. По его словам, россияне смотрят и делают выводы — они, к большому сожалению для украинцев, не тупые и не слабые.

"И они продолжают двигаться на линии фронта. Так, может, обратим внимание в первую очередь туда?", — приводит слова командира "К-2" СМИ.

Глава ГУР Кирилл Буданов, как отмечает издание, отметил опасность внутренних противоречий. По его словам, украинская история научила, что нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия.

"У нас одна общая беда, один враг. Поэтому разрешать внутренние противоречия следует путем открытого диалога для достижения единой общей цели — отстоять нашу страну", — цитирует Буданова СМИ.

По мнению главы ГУР, как отмечает издание, Украину спасут сильные войска и институции. По его словам, украинцы должны проявить мудрость и ответственность.

Издание напомнило, что во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла закон, предоставляющий отдельные полномочия Офису генпрокурора по работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Закон вступил в силу после подписания Президентом Украины и публикации в "Голосе Украины".

В преддверии принятия закона работниками СБУ, ДБР и ОГП провели операцию по нейтрализации российского влияния на НАБУ. Было обнаружено, что ряд детективов НАБУ сотрудничал с РФ, а депутат-беглец от "ОПЗЖ" Федор Христенко оказал серьезное влияние на деятельность Бюро.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что НАБУ превратилось в непрозрачную структуру с агентами ФСБ.




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Источник: https://www.unian.ua/politics/budanov-ta-veres-pro-zatrimannya-krotiv-fsb-v-nabu-ne-damo-agenturi-voroga-rozvaliti-nas-13075857.html
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