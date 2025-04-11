НБУ: проверка банка Порошенко плановая и не имеет политического подтекста

Национальный банк Украины отмечает, что проверка Международного Инвестиционного Банка, принадлежащего Петру Порошенко, плановая и не имеет никакого политического подтекста. Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный, подчеркнув: "Народный депутат Украины Петр Порошенко опубликовал пост, в котором прибег к ложным заявлениям, сформировав информационную волну дискредитации и давления на Национальный банк. Опровергаю каждое из обвинений".

Национальный банк Украины (фото из открытых источников)

отверг какие-либо безосновательные обвинения якобы в политическом преследовании оппозиции.

"Выездная проверка АО "МИБ" по финансовому мониторингу, соблюдению требований валютного и санкционного законодательства была запланирована на I квартал 2025 года. По результатам проверок в случае выявления нарушений НБУ применяет адекватные совершенным нарушениям меры влияния", — отмечает Нацбанк.

В то же время, предметом проверки является деятельность именно банка, а не его клиентов. В частности, о соблюдении банком Порошенко требований закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и других нормативно-правовых актов.

"НБУ не требует от банков запрашивать дополнительные документы и сведения у клиентов при проведении проверки. НБУ не осуществляет проверки или оценки деятельности общественных организаций, благотворительных фондов, хозяйственных обществ и любых других субъектов, кроме четко определенных законодательством и принадлежащих к кругу поднадзорных субъектов регулятора. В этом случае речь идет исключительно о банке и его деятельности как субъекте первичного финансового мониторинга", — добавляют в учреждении.

Нацбанк отмечает, что при проверках финансовых учреждений действует исключительно в пределах своих полномочий.

"По состоянию на сегодняшний день проверка АО "МИБ" продолжается в плановом режиме. В публичной огласке вокруг этого процесса, спровоцированном владельцами и клиентами банка, мы видим давление на работу регулятора и, в частности, препятствование работе работников инспекционной команды", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее НБУ оштрафовал банк Петра Порошенко на 20,5 млн грн за нарушение законодательства.

Ранее эксперты назвали махинациями работу Банка с денежными средствами Фонда Порошенко для покупки украинских ОВГЗ.

Как известно, в феврале были введены санкции против ряда олигархов и политиков, создававших угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовавших террористической деятельности. В том числе в список вошли Петр Порошенко, Виктор Медведчук и другие.

В частности, Петр Порошенко обвинялся в лоббировании Харьковских соглашений (ЧФ в Крыму); финансировании террористов (покупка угля из ОРДЛО); торговли в войну с РФ (Липецкая фабрика, завод "Богдан" в РФ и т.п.); совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и т.д.