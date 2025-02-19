Названо два сценария, которые позволят провести выборы в Украине

Судя по
международной риторике — выборам в Украине в перспективе быть, говорит военный,
политолог Дмитрий Воронков. Другое дело — каким образом это сделать. Он
напомнил, что законодательство Украины запрещает выборы во время военного
положения.
Выборы в Украине
Потому, чтобы эти
выборы провести, есть только два варианта. Первый вариант, говорит политолог,
изменить законодательство.
"Но! Кто в теме,
тот знает насколько это сложный процесс. Особенно, когда речь об изменениях в
Конституцию и какой уровень положительного голосования в парламенте необходим
для подобного рода изменений. Не говоря уже о внутренних парламентских распрях.
Как например, вокруг санкций против Петра Порошенко. А любое отсутствие
консолидации в парламенте препятствует понятию любых важных решений", — говорит
Воронков.
Второй вариант,
который позволит провести выборы – это отмена военного положения. А это
означает процесс частичной демобилизации, что поставит под угрозу оборону на
линии сопротивления.
"Правда тут есть
момент — пока не принят закон о демобилизации, этот процесс юридически в
патовом состоянии. К слову, возможно, для такого сценария как одного из
возможных данный закон и не принимался. Но и тут есть подводные камни — как
тогда будут голосовать военные? Даже ситуативно разработанный, но действенный
механизм, в случае победы Владимира Зеленского может стать поводом для
Оркостана считать выборы нелегитимными. Тем более учитывая момент, что
международная мониторинговая служба на фронт вряд ли поедет. И тогда все
сначала", — говорит Воронков.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, как Путин с помощью выборов хочет легализовать захват территорий.
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