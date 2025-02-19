Названо два сценария, которые позволят провести выборы в Украине

Судя по международной риторике — выборам в Украине в перспективе быть, говорит военный, политолог Дмитрий Воронков. Другое дело — каким образом это сделать. Он напомнил, что законодательство Украины запрещает выборы во время военного положения.

Выборы в Украине

Потому, чтобы эти выборы провести, есть только два варианта. Первый вариант, говорит политолог, изменить законодательство.

"Но! Кто в теме, тот знает насколько это сложный процесс. Особенно, когда речь об изменениях в Конституцию и какой уровень положительного голосования в парламенте необходим для подобного рода изменений. Не говоря уже о внутренних парламентских распрях. Как например, вокруг санкций против Петра Порошенко. А любое отсутствие консолидации в парламенте препятствует понятию любых важных решений", — говорит Воронков.

Второй вариант, который позволит провести выборы – это отмена военного положения. А это означает процесс частичной демобилизации, что поставит под угрозу оборону на линии сопротивления.

"Правда тут есть момент — пока не принят закон о демобилизации, этот процесс юридически в патовом состоянии. К слову, возможно, для такого сценария как одного из возможных данный закон и не принимался. Но и тут есть подводные камни — как тогда будут голосовать военные? Даже ситуативно разработанный, но действенный механизм, в случае победы Владимира Зеленского может стать поводом для Оркостана считать выборы нелегитимными. Тем более учитывая момент, что международная мониторинговая служба на фронт вряд ли поедет. И тогда все сначала", — говорит Воронков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как Путин с помощью выборов хочет легализовать захват территорий.



