Названа причина, которая могла побудить Порошенко срочно покинуть Украину

На ближайшем заседании СНБО на нардепа Петра Порошенко планируют наложить санкции с целью заблокировать счета и арестовать имущество политика. В частности, об этом в соцсетях сообщают эксперты из орбиты влияния народного депутата.

Петр Порошенко

По их мнению, таким образом, Банковая якобы пытается парализовать работу оппозиции, чтобы раскрутить новый проект президента Владимира Зеленского до выборов.

"Ожидаемо, но по слухам бенефициаром этого политического заказа является Андрей Ермак, и не исключено, что по совету Андрея Портнова, который до сих пор имеет тесные связи с ОП. Этот противозаконный акт должен состояться 18 января, когда у Порошенко запланирована командировка на заседание Парламентской Ассамблеи НАТО", — сообщил политический обозреватель Павел Нусс.

По его словам, Украина станет похожа на Грузию, если решит преследовать "лидера оппозиции".

"Еще одной целью Банковой может быть нейтрализация оппозиции перед подписанием мирного соглашения с врагом, которое армией и гражданским обществом будет восприниматься никак иначе как капитуляция, и как результат со всеми непредсказуемыми последствиями для Зеленского и его окружения и трагическими для государства, чего и ждут в Москве ", – заявил Нусс.

По его мнению, на Банковой должны осознать важность единства во время войны, фактически сдерживающей общество от выступлений против власти.

"Если власть начнет преследование оппозиции, избежать противостояния и погружения в политический хаос невозможно", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что нардеп Порошенко пытался уехать из Украины, не имея для этого законных оснований. Соответственно, на границе его не пропустили.



