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Народный депутат "Батькивщины" показал непристойный жест во время выступления Тимошенко в ВР (ВИДЕО)

Сергей Власенко показал фак в Верховной Раде.

31 июля 2025, 16:22
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Автор:
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Slava Kot

Народный депутат "Батькивщины" Сергей Власенко показал средний палец во время выступления лидера блока Юлии Тимошенко в Верховной Раде. Видео инцидента попало в сеть.

Народный депутат "Батькивщины" показал непристойный жест во время выступления Тимошенко в ВР (ВИДЕО)

Сергей Власенко показывает фак в ВР. Фото из открытых источников

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко выступила в Верховной Раде перед голосованием за проект закона №13533 о восстановлении независимости НАБУ и САП. В этот момент заместитель председателя партии Сергей Власенко показал средний палец в направлении президиума ВР во время выступления Тимошенко.

"Я в политике 25 лет. Я научилась держать удар, даже если на встречу идет цунами. И я буду его держать, этот удар. Потому что хоть кому-то надо называть черное – черным, а белое – белым. И точка", — сказала Тимошенко.

Инцидент с факом зафиксировала камера, ведущая трансляцию из Верховной Рады. Однако, как заявляет народный депутат "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, непристойный жест от Власенко был направлен не Тимошенко, а его коллеге Иванне Климпуш-Цинцадзе.

""Джентльмен" с Батькивщины по фамилии Власенко на пальцах показывает свою высокую культуру главе Комитета по вопросам Европейской интеграции Иванне Климпуш-Цинцадзе. Возвращение трансляции показывает настоящее нутро этой ВР", — сообщил Арьев.

Отметим, что именно в этот день состоялось первое заседание Верховной Рады после полномасштабного вторжения, когда вернули трансляцию, чтобы видеть работу народных депутатов.

Видео, как Сергей Власенко показывает фак в ВР, можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тимошенко поддержала митингующих по поводу НАБУ и САП, но обозвала их незнающими.

Также "Комментарии" писали, что Тимошенко неожиданно объяснила, почему поддержала скандальный законопроект о ликвидации независимости САП и НАБУ.



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