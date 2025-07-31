Народный депутат "Батькивщины" показал непристойный жест во время выступления Тимошенко в ВР (ВИДЕО)

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Slava Kot
Народный депутат "Батькивщины" Сергей Власенко показал средний палец во время выступления лидера блока Юлии Тимошенко в Верховной Раде. Видео инцидента попало в сеть.
Сергей Власенко показывает фак в ВР. Фото из открытых источников
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко выступила в Верховной Раде перед голосованием за проект закона №13533 о восстановлении независимости НАБУ и САП. В этот момент заместитель председателя партии Сергей Власенко показал средний палец в направлении президиума ВР во время выступления Тимошенко.
Инцидент с факом зафиксировала камера, ведущая трансляцию из Верховной Рады. Однако, как заявляет народный депутат "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, непристойный жест от Власенко был направлен не Тимошенко, а его коллеге Иванне Климпуш-Цинцадзе.
Отметим, что именно в этот день состоялось первое заседание Верховной Рады после полномасштабного вторжения, когда вернули трансляцию, чтобы видеть работу народных депутатов.
Видео, как Сергей Власенко показывает фак в ВР, можно просмотреть ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тимошенко поддержала митингующих по поводу НАБУ и САП, но обозвала их незнающими.
Также "Комментарии" писали, что Тимошенко неожиданно объяснила, почему поддержала скандальный законопроект о ликвидации независимости САП и НАБУ.