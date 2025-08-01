Народные депутаты теряют терпение: это решение власти приведет к катастрофе

При перезагрузке правительства некоторые министры потеряли свои кресла, другие перешли на новые должности. Так, бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля назначили министром обороны.

ВРУ. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков убежден, что Шмыгалю не место в Минобороны. Заметил, что нардепы предупреждали в апреле, что государственная смета была сверстана неграмотно. Второй год подряд в нем не хватало денег на защитников.

Однако, по словам политика, Шмыгаль несколько месяцев на вопросы отвечал, что "денег на армию хватит, бюджет сбалансирован". А вчера, за несколько часов до голосования, вдруг заявил: с 15 августа военные останутся без зарплаты, если Рада срочно не примет изменения.

"А если бы на этой неделе Парламент не собирался? Как бы тогда Шмыгаль платил зарплаты нашим воинам?! Может достаточно перекладывать ответственность на Верховную Раду? Шмыгалю нужно честно признать: тот бюджет, который он, будучи премьером, заносил в Парламент – это филькина грамота!", — подчеркнул политик.

К тому же он уточнил, что Шмыгаля вчера даже не было в зале. Разумков предположил, что, может быть, новый министр поехал "инспектировать" третью линию обороны, которую год назад обещал построить на 100%? Только теперь, как заметил народный депутат, часть этой линии — на временно оккупированных территориях.

"Таких министров Украине не нужно. Нам нужны профессионалы, которые понимают, что делают и отвечают за свои слова и действия!", — убежден Разумков.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военный откровенно "послал" всю Раду.



