Народные депутаты теряют терпение: это решение власти приведет к катастрофе

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Кречмаровская Наталия
При перезагрузке правительства некоторые министры потеряли свои кресла, другие перешли на новые должности. Так, бывшего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля назначили министром обороны.
ВРУ. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков убежден, что Шмыгалю не место в Минобороны. Заметил, что нардепы предупреждали в апреле, что государственная смета была сверстана неграмотно. Второй год подряд в нем не хватало денег на защитников.
Однако, по словам политика, Шмыгаль несколько месяцев на вопросы отвечал, что "денег на армию хватит, бюджет сбалансирован". А вчера, за несколько часов до голосования, вдруг заявил: с 15 августа военные останутся без зарплаты, если Рада срочно не примет изменения.
К тому же он уточнил, что Шмыгаля вчера даже не было в зале. Разумков предположил, что, может быть, новый министр поехал "инспектировать" третью линию обороны, которую год назад обещал построить на 100%? Только теперь, как заметил народный депутат, часть этой линии — на временно оккупированных территориях.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что военный откровенно "послал" всю Раду.