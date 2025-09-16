logo

Главная Новости Политика Украины 2025 Нардепы заявляют о завершении работы Рады 9-го созыва: что известно
Нардепы заявляют о завершении работы Рады 9-го созыва: что известно

Нардеп Черный намекнул, когда закончится война

16 сентября 2025, 13:08
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вопросы выборов во время войны остро обсуждали не один год и до условной даты волеизъявления, и после. Однако в Раде уже предполагают, что выборы пройдут совсем скоро. Следовательно, как намекают, что скоро завершится война.

Нардепы заявляют о завершении работы Рады 9-го созыва: что известно

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Дмитрий Черный заявил, что, вероятно, уже в следующем году у страны будет новый состав парламента.

"Отсчет пошел на недели. Я конечно могу ошибаться, но имею ощущение, что эта каденция Верховной Рады подходит к своему завершению и мы работаем свою если не последнюю, то точно предпоследнюю сессию. Уже в следующем году, вероятно, у страны будет новый состав парламента. И это тесно переплетается с вопросом завершения войны", — отметил он.

Именно поэтому, по словам политика, нардепы ожидают от Президента Зеленского четких установок и ориентиров. Ведь, как отметил Черный, оставшееся этой Раде время должно быть использовано качественно и продуктивно — не для политических распрей, а исключительно в пользу государства.

"Считаю, что это наш последний шанс использовать время мудро. Последний шанс действовать ради безопасности и будущего страны. И мы не имеем права потратить его на внутренние политические противостояния", — убежден народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что 15 сентября Кабинет министров Украины должен был подать в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2026 год. Народный депутат Украины Максим Бужанский отметил, что бюджет 2026 должен четко отвечать на вопросы — это бюджет войны или бюджет мира. Если немного того, немного того, то это, по словам политика, означает – ни мира, ни войны. Города под ракетами, задыхающаяся от недостатка финансирования армия, отметил он.




Источник: https://www.facebook.com/1784675708/posts/10223480912769359/?rdid=a3aLijhnDO1z3G5h#
