Нардепы в отчаянии: Украина упустила шанс

В среду, 16 июля, Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Украины. В четверг новым премьером назначили Юлию Свириденко. Однако некоторые народные депутаты критикуют кандидатуры в министерства.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

По его словам, вместо правительства национального развития Украина получила "правительство шкурных интересов". По его словам, депутаты надеялись, что здравый смысл все же победит. Он отметил, это не кадровое обновление — это перестановка стульев, как в детской игре, без осознания ошибок и без ответственности за последствия.

"И на случайные стулья попадают случайные люди, полностью провалившие свои предыдущие направления работы. Галущенко, разваливший газовую систему, не защитил критическую инфраструктуру и хотел купить за 600 миллионов евро российские атомные блоки — теперь будет добивать Министерство юстиции", — рассказал политик.

Также депутат упомянул о Шмыгале, который рассказывал о "построенной на 100% третьей линии укреплений".

"Сегодня переходит к новой должности — министром обороны. А как он собирается там работать? Как оно будет смотреть в глаза военным, которым Правительство при его руководстве два года "теряло" сотни миллиардов на зарплаты, допускало схемы с яйцами по 17, неполученными на фронте снарядами и закрывало глаза на ряд других коррупционных скандалов.

По его словам, у власти настолько имел ряд запасных, что они решили объединить министерства только для того, чтобы поставить "своих".

"Например, Министерство экономики, аграрной политики и экологии — три совершенно разные сферы! Они не только уменьшили количество министерств — они снизили до нуля и так их невысокую эффективность! Это не перезагрузка. Это симуляция изменений. И честно — сложно представить, как такое правительство сможет что-то исправить. Потому что пока он сам является частью проблемы, а не ее решением!"

Напомним: портал "Комментарии" писал, что будет с позорными законами правительства Шмыгаля.



