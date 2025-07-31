Нардепы уже не подбирают слова: "Раду превратили в свалку, а украинцев держат за дураков"

Народные депутаты выступают против решений, которые "протягивают" большинством в парламенте. Отмечают, что Верховная Рада должна вновь стать центром принятия решений.

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Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что "может уже достаточно превращать Верховную Раду в свалку, а украинцев держать за дураков".

"Когда депутатам хватит смелости выйти на трибуну и сказать правду, кто дал им команду голосовать за закон № 12414 (скандальный закон о НАБУ и САП, — ред.)? Кто ставил их на растяжку, рассказывая: "или вы голосуете, или мы снесем НАБУ и САП вообще"?! Кто рассказывал, что проголосовать за это просили американские партнеры, а европейские не будут выступать против?”, – заявил политик.

По его словам, если нардепы голосуют за усиление полномочий НАБУ и САП, то нужно проголосовать и за законопроект, приравнивающий ответственность за коррупцию во время войны к ответственности за государственную измену. Также, по мнению нардепа, следует проголосовать о запрете безотлагательных обысков без решения суда.

"Когда, пользуясь этим, правоохранители приходят и к журналистам, и к активистам, и к оппозиции, и к самим работникам антикоррупционных органов! Так не должно быть в правовом государстве!", — объяснил Разумков.

По его словам, нужно сделать так, чтобы не только ГБР проверяло НАБУ, но чтобы и НАБУ имели полномочия на контроль коррупции в ГБР. И чтобы офис президента подпадал под юрисдикцию и контроль антикоррупционных органов, подчеркнул политик.

"Если мы идем к "усилению и улучшению", то давайте делать это реально. Потому что украинцы вышли не за НАБУ и САП. Украинцам надоело происходящее в государстве: коррупция, бусификация, давление, отсутствие свободы слова и приближение страны к РФ!", — подчеркнул народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о последствиях "идиотских реформ".



