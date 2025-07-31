Нардепы уже не подбирают слова: "Раду превратили в свалку, а украинцев держат за дураков"

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Кречмаровская Наталия
Народные депутаты выступают против решений, которые "протягивают" большинством в парламенте. Отмечают, что Верховная Рада должна вновь стать центром принятия решений.
ВРУ. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что "может уже достаточно превращать Верховную Раду в свалку, а украинцев держать за дураков".
По его словам, если нардепы голосуют за усиление полномочий НАБУ и САП, то нужно проголосовать и за законопроект, приравнивающий ответственность за коррупцию во время войны к ответственности за государственную измену. Также, по мнению нардепа, следует проголосовать о запрете безотлагательных обысков без решения суда.
По его словам, нужно сделать так, чтобы не только ГБР проверяло НАБУ, но чтобы и НАБУ имели полномочия на контроль коррупции в ГБР. И чтобы офис президента подпадал под юрисдикцию и контроль антикоррупционных органов, подчеркнул политик.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о последствиях "идиотских реформ".