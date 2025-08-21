logo

Нардепы уже не подбирают слова: на что власть "сливает" деньги
Нардепы уже не подбирают слова: на что власть "сливает" деньги

Разумков заявил о недопустимости финансирования партий во время войны

21 августа 2025, 16:07 comments1123
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вопрос финансов в Украине – очень актуальный и сложный. Министерства постоянно сообщают о нехватке средств для решения тех или иных проблем, однако на отдельные вопросы финансируются, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Нардепы уже не подбирают слова: на что власть "сливает" деньги

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что в Украине тратят миллиард на партии вместо помощи фронта.

"Верховная Рада вчера внесла изменения в бюджет. Там были правильные вещи, но есть и такое, что просто не укладывается в голову", — отметил он.

По словам народного депутата, нужно было прекратить финансирование политических партий во время войны и направить эти средства на нужды Вооруженных Сил Украины.

"Речь идет почти о миллиарде гривен. Возможно, это не такие большие деньги в масштабах страны, но разве не власть постоянно повторяет, что каждая гривна важна для фронта? На эти деньги можно было купить тысячи дронов, а еще — поддержать бизнес, помочь переселенцам", — пояснил политик.

По его словам, народные депутаты не поддержали это предложение.

"И при этом власти уверяют, что не готовятся к выборам. Тогда объясните: зачем "Слуга народа" печатает свои газетки и раздает возле метро и разбрасывает по почтовым ящикам, тратя на доставку "Укрпочтой" 7 миллионов гривен?", — отметил он.

Политик также отметил, что парламент фактически отдал правительству свои полномочия и разрешил ему самостоятельно в закрытом режиме перераспределять средства якобы для армии. Объяснение простое: так будет быстрее.

"Но мы уже видели, как это работает: яйца по 17 гривен, оказываемые пожилыми зимние куртки, бракованные мины и снаряды, которых фронт так и не дождался! Это — очень тревожные сигналы. Сегодня как никогда важно, чтобы каждое решение власти были прозрачными, справедливыми и понятными обществу", — отметил Разум.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Безуглая хочет полечить парламент.




Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4314
