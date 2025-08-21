Нардепы уже не подбирают слова: на что власть "сливает" деньги

Вопрос финансов в Украине – очень актуальный и сложный. Министерства постоянно сообщают о нехватке средств для решения тех или иных проблем, однако на отдельные вопросы финансируются, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что в Украине тратят миллиард на партии вместо помощи фронта.

"Верховная Рада вчера внесла изменения в бюджет. Там были правильные вещи, но есть и такое, что просто не укладывается в голову", — отметил он.

По словам народного депутата, нужно было прекратить финансирование политических партий во время войны и направить эти средства на нужды Вооруженных Сил Украины.

"Речь идет почти о миллиарде гривен. Возможно, это не такие большие деньги в масштабах страны, но разве не власть постоянно повторяет, что каждая гривна важна для фронта? На эти деньги можно было купить тысячи дронов, а еще — поддержать бизнес, помочь переселенцам", — пояснил политик.

По его словам, народные депутаты не поддержали это предложение.

"И при этом власти уверяют, что не готовятся к выборам. Тогда объясните: зачем "Слуга народа" печатает свои газетки и раздает возле метро и разбрасывает по почтовым ящикам, тратя на доставку "Укрпочтой" 7 миллионов гривен?", — отметил он.

Политик также отметил, что парламент фактически отдал правительству свои полномочия и разрешил ему самостоятельно в закрытом режиме перераспределять средства якобы для армии. Объяснение простое: так будет быстрее.

"Но мы уже видели, как это работает: яйца по 17 гривен, оказываемые пожилыми зимние куртки, бракованные мины и снаряды, которых фронт так и не дождался! Это — очень тревожные сигналы. Сегодня как никогда важно, чтобы каждое решение власти были прозрачными, справедливыми и понятными обществу", — отметил Разум.

