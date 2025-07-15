Назначение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля министром обороны может стоить тысяч жизней военных и именно он ответственен за то, что нет фортификаций. Такое мнение высказала народная депутат от "ЕС" София Федина в эфире Вечер.LIVE .

Нардепы уже бьют тревогу: «Назначение Шмыгаля может стоить тысяч жизней военных»

Она заявила, что ни Шмыгаль, ни Федоров не продемонстрировали эффективность:

" И он ответственен за то, что дроны в том количестве, которые нужно, не поставляются на фронт, а поставляемые части — не выдерживают критики ".

По словам нардепки, на должность министра обороны нужно ставить человека, который имеет понимание уже в этих процессах.

"Шмыгаль был премьер-министром, вернее еще до завтра будет премьер-министром. Вопрос в том, что если до него до сих пор не дошла этот порядок, что в первую очередь нужно делать, то до него уже и не дойдет. И Шмыгаль, и его кабмин ответственны за то, что нет фортификаций. Непосредственно, кстати, за это ответственен и Владимир Александрович Зеленский, потому что ему подчиняется вертикаль военных администраций, ответственных за развитие фортификаций на фронте", – отмечает политик.

Федина заявила, что бригадам нужно давать средства и они "не должны зависеть от ласки кабмина, который им выделит, не выделит ли, угодна бригада, не угодна ли, критикует, или не критикует". Они должны иметь возможность купить все уже немедленно.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава украинского государства Владимир Зеленский вслед за сменой главы правительства сообщил о замене на посту министра обороны Украины.

Президент заявлял ранее, что Рустем Умеров отправится в качестве посла от Украины в США, а теперь указал, что на его место предлагает кандидатуру премьера Дениса Шмыгаля.

"Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины – именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности. Рассчитываю на достаточную поддержку народными депутатами новой конфигурации правительства Украины. И важно, чтобы правительство быстро провело аудит всех договоренностей с нашими партнерами – что работает и нуждается в пересмотре или активизации", — отметил глава государства.