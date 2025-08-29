Нардепы теряют терпение: власть возвращает худшие практики советского времени

Накануне в интернете распространялась информация, что проведение массовых мероприятий в Украине нужно согласовывать с военным командованием, а в Киеве — с Генштабом ВСУ. В Верховной Раде раскритиковали такое решение.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Ирина Геращенко назвала такие изменения "очередным никчемным постановлением несубъектного правительства".

"Еще один документ в коллекции антизаконных бумажек, блокирующих евроинтеграцию, потому что это не о демократии — а усиление авторитарных тенденций. Украинское законодательство четко определяет, что массовые меры не нужно согласовывать с органами власти, только сообщать о них", — подчеркнула народная депутат.

По ее словам, законодательство запрещает массовые меры на период военного положения. Однако так не указано о необходимости согласовывать такие меры с военным руководством.

"Поэтому это никчемное предвыборное постановление, в котором весь страх Банковой перед протестами. И двойные стандарты, потому что митинги "в поддержку Банковой и ее инициатив" Генштаб утвердит, еще и организует... Этот всенародный одобрямс и запрещение инакомыслия мы уже проходили. Даже не во времена Януковича, а Брежнева – Андропова. И, похоже, именно этот период взят нынешней Банковой и их обслугой в правительстве как ролевая модель государственного управления. Все по разрешению ЦК КПСС”, — подчеркнула Геращенко.

Постановление Кабмина, фото из Telegram-канала Ирины Геращенко

Народная депутат убеждена, что нынешнее антизаконное постановление лишь показывает страх власти и ее полный отрыв от общества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие решения Кабинета министров Украины возмутили народных депутатов.



