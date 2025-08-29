Нардепы теряют терпение: власть возвращает худшие практики советского времени

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Накануне в интернете распространялась информация, что проведение массовых мероприятий в Украине нужно согласовывать с военным командованием, а в Киеве — с Генштабом ВСУ. В Верховной Раде раскритиковали такое решение.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Народная депутат Украины Ирина Геращенко назвала такие изменения "очередным никчемным постановлением несубъектного правительства".
По ее словам, законодательство запрещает массовые меры на период военного положения. Однако так не указано о необходимости согласовывать такие меры с военным руководством.
Постановление Кабмина, фото из Telegram-канала Ирины Геращенко
Народная депутат убеждена, что нынешнее антизаконное постановление лишь показывает страх власти и ее полный отрыв от общества.
