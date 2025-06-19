Нардепы стали "узниками Азкабана": что боятся во фракции "Слуга народа"

Действующие народные депутаты, начавшие свою каденцию еще в 2019 году, постепенно слагают полномочия и покидают парламент. Однако отпускают не всех.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

В четверг, 19 июня, народные депутаты проголосовали за сложение мандата народного депутата Олеся Довгого. Решение поддержали 244 нардепа.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что в парламенте новый антирекорд по количеству депутатов, 398 человек.

Однако народный депутат указал на интересный момент — на разницу между тем, как мгновенно вынесли на голосование составление мандата того же Олеся Довгого и как уже 2 пленарных недели не выносят такое же постановление по сложению мандата народной депутатки от “Слуги народа” Анны Колесник.

"Причина очень банально — там дальше в Слуге по списку идут люди, мягко говоря не очень лояльные власти и особенно ОП. Так, как в СН уже на бумаге осталось всего 230 мандатов, то терять каждый уже рисково. А убрать их из списка они не могут. Поэтому по факту все списочники Слуги стали "узниками Азкабана". Мажоритарщики тем более”, — объяснил народный депутат.

Также Железняк иронически заметил, что раньше люди договаривались за то, чтобы получить мандат, а сейчас за то, чтобы сложить.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что силовую мобилизацию на улицах города общественность называет "бусификацией". Она приобрела значительный характер где-то с середины 2024 года. О позорных фактах задержания военнообязанных, избиениях и травмах рассказывал народный депутат Украины Алексей Гончаренко. В парламенте неоднократно критиковали "бусификацию", однако она продолжается и уже привела к значительным проблемам в стране.



