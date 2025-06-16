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Нардепы шокированы: Украина на пороге громкого скандала

Какой бензин может закупать Украина: Южанина

сегодня, 20:06
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Кречмаровская Наталия

Народная депутат Украины Нина Южанина рассказала, что очень удивлена ситуацией с бензином в Украине и возможными решениями.

Нардепы шокированы: Украина на пороге громкого скандала

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Она рассказала, что 16 июня на заседании налогового комитета срочно поддержали поправку по отсрочке до 1 января 2026 года штрафов за несоблюдение доли 5% биоэтанола в составе бензинов. Эта норма, напомнила нардепка, обязательна с мая 2025 года.

Относительно аргументов необходимости такого решения она отметила, что нужно быстро заменить утраченные мощности одного НПЗ.

"Этот завод поставлял на рынок в пределах 25-33% бензина и до 10% дизеля. Теперь не сможет — так решили оккупанты", — уточнила она.

Также отметили, что этот объем Украина сможет закупить в море, якобы где-то в Греции или Турции. Однако эти поставки будут без той обязательной доли биоэтанола.

"Я смогла спросить у главы Нафтогаза Сергея Корецкого относительно продажи и поставки на наш рынок горючего происхождением из российской нефти в обход санкций. Услышала неоднозначный ответ", — пояснила Южанина.

Однако отметила, что прочла сообщение Главного Управления Разведки об использовании государством-агрессором плавучего перегрузочного хаба в открытом море у побережья Греции и Кипра для поставки подсанкционной нефти.

"То есть мы же понимаем, что происходит или нет?", — подытожила нардепка.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине, несмотря на войну, растет количество ФЛП — темпы регистрации в 2025 году, по сравнению с прошлым годом увеличились. По состоянию на середину июня 2025 года количество ФЛП возросло до 2171191.




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Источник: https://www.facebook.com/NinaIuzhanina/posts/pfbid0mVznn3VGWEeN4Ry7o2guGeaiUW9G5k3o7ydxLJXu7VZTEuhS4GHAsgRoCYr9C4KAl?locale=ru_RU
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