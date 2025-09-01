Нардепы разводят руками: чем снова удивил Кабмин

Рубрики
Народные депутаты внимательно следят за работой Кабинета министров Украины. В Раде говорили о профанации в программе правительства, критиковали разрешение на выезд за границу мужчин в возрасте до 22 лет, ставили под сомнение целесообразность некоторых расходов из госбюджета.
Кабмин. Фото из открытых источников
В Раде также упрекнули Кабмин относительно зарплат. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко отметил, подумал ли Кабмин в 1 сентября о том, что нужно поднять зарплаты для учителей.
Народный депутат Ярослав Железняк поделился своим удивлением.
Отметим, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что заседание правительства 1 сентября было посвящено вопросам образования, социальных услуг и поддержки прифронтовых регионов.
По ее словам, 34 млн грн выделили на водоснабжение для Николаевской области.
Также рекомендовали местным властям продлить льготу на питание детей в государственных и коммунальных детсадах. После принятия соответствующих решений органами местного самоуправления многодетные семьи и далее смогут платить на 50% меньше питания.
