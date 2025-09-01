logo

Нардепы разводят руками: чем снова удивил Кабмин
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы разводят руками: чем снова удивил Кабмин

Зарплаты учителям и наличие средств: нардепы о деятельности Кабмина

1 сентября 2025, 18:52
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народные депутаты внимательно следят за работой Кабинета министров Украины. В Раде говорили о профанации в программе правительства, критиковали разрешение на выезд за границу мужчин в возрасте до 22 лет, ставили под сомнение целесообразность некоторых расходов из госбюджета.

Нардепы разводят руками: чем снова удивил Кабмин

Кабмин. Фото из открытых источников

В Раде также упрекнули Кабмин относительно зарплат. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко отметил, подумал ли Кабмин в 1 сентября о том, что нужно поднять зарплаты для учителей.

"Нет! Это до сих пор не ко времени. Подумайте наконец о тех, кто учит ваших детей", обратился он к чиновникам.

Народный депутат Ярослав Железняк поделился своим удивлением.

"Не понимаю как так получилось. Точно какая-то аномалия — сегодня на Кабмине не раздали денег. Впервые... Ну как, чуть-чуть раздали, но все что меньше миллиарда уже и не считаем. Неужели кто-то все же поинтересовался "есть ли у нас деньги?", — отметил он.

Отметим, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что заседание правительства 1 сентября было посвящено вопросам образования, социальных услуг и поддержки прифронтовых регионов.

По ее словам, 34 млн грн выделили на водоснабжение для Николаевской области.

"Чтобы гарантировать стабильный доступ к воде в засушливый период, правительство перераспределило 34 млн грн в рамках государственной программы на нужды Николаевщины", — сообщила она.

Также рекомендовали местным властям продлить льготу на питание детей в государственных и коммунальных детсадах. После принятия соответствующих решений органами местного самоуправления многодетные семьи и далее смогут платить на 50% меньше питания.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде указали на худшую ошибку в войне.




Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/49465
