Нардепы "подложили свинью" Зеленскому: президента не поддержали в важном вопросе

Вопросы проведения выборов в Украине обсуждают как украинские, так и мировые политики. Российская сторона откровенно исключает идею переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, объясняя свою позицию тем, что его срок президентства истек. Эту идею подхватили и в США – Дональд Трамп и Илон Маск откровенно требуют от Зеленского провести в Украине выборы.

Фото портал "Комментарии"

При этом вопрос сложный, ведь Конституция запрещает проведение выборов во время действия военного положения. Именно этим президент Украины объясняет отказ от выборов. Однако народные депутаты его не поддержали.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада не смогла принять постановление о поддержке демократии в Украине.

Постановление отмечало необходимость соблюдения институциональной непрерывности власти во время военного положения. В ней также подчеркивалось, что президент Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного главы государства в соответствии с Конституцией, пишет издание "Киев24".

Отмечается, что решение не было поддержано достаточным количеством депутатов только 218 голосов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", на пресс-конференции после форума "Украина. Год 2025", который состоялся накануне третьей годовщины широкомасштабного вторжения России на территорию Украины, рассказал кто именно требует проведения в Украине выборов.

По словам президента Украины, вопрос выборов является частью опасных шагов давления на Украину и выразил свое отношение к этому вопросу. Зеленский сообщил, что вопрос выборов поднимала РФ и он начал звучать в США.



