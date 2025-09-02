Нардепы не сдерживают возмущение: на Кабмин посыпалась сокрушительная критика

Народные депутаты не сдерживают гнева из-за решений Кабинета министров Украины.

Юлия Свириденко. Фото из отрытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков назвал решения правительства большой "Е-пустотой" и рассказал, что скрывается за громкими лозунгами и цифрами в Программе действий нового Кабмина.

По словам политика, в правительственной программе предусмотрены миллиардные инвестиции, рост зарплат, понижение безработицы. Звучит отлично, как отметил нардеп, но как это можно воплотить.

"Насколько возможно сегодня привлечь больше инвестиций, чем в 2021-м году? Как поднять зарплаты "всем подряд", когда в бюджете дыра в сотни миллиардов? Объективно — это сделать невозможно, как бы ни хотелось. Этот документ, который должен быть стратегическим и реалистичным, напоминает предвыборный буклет "за все хорошо против всего плохого", — убежден народный депутат.

Разумков привел, по его словам, яркий пример – поддержка семей с детьми. Политик уточнил, что нардепы зарегистрировали еще полтора года назад законопроект о значительном повышении выплат при рождении ребенка. Однако тогда был ответ: "это невозможно". Нардеп отметил, что "сегодня правительство представляет свой законопроект", но с символическим увеличением, которое не повлияет на демографию. Если бы приняли предложенный ранее законопроект, то, по убеждению нардепа, украинцев сегодня уже было бы больше.

"Главная проблема – в отсутствии видения будущего. Власть действует хаотично, реагирует "на вчера" и не выстраивает стратегию и план "на завтра". Но только системные решения, а не громкие обещания, способные обеспечить развитие страны", — подчеркнул народный депутат.

