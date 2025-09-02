Нардепы не сдерживают возмущение: на Кабмин посыпалась сокрушительная критика

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Народные депутаты не сдерживают гнева из-за решений Кабинета министров Украины.
Юлия Свириденко. Фото из отрытых источников
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков назвал решения правительства большой "Е-пустотой" и рассказал, что скрывается за громкими лозунгами и цифрами в Программе действий нового Кабмина.
По словам политика, в правительственной программе предусмотрены миллиардные инвестиции, рост зарплат, понижение безработицы. Звучит отлично, как отметил нардеп, но как это можно воплотить.
Разумков привел, по его словам, яркий пример – поддержка семей с детьми. Политик уточнил, что нардепы зарегистрировали еще полтора года назад законопроект о значительном повышении выплат при рождении ребенка. Однако тогда был ответ: "это невозможно". Нардеп отметил, что "сегодня правительство представляет свой законопроект", но с символическим увеличением, которое не повлияет на демографию. Если бы приняли предложенный ранее законопроект, то, по убеждению нардепа, украинцев сегодня уже было бы больше.
