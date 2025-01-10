Нардепки пошли против своего соратника Шабунина, проголосовав за разрушительный для ВСУ закон

Как сообщает издание УНИАН, народные депутаты Галина Янченко и Анастасия Радина, до избрания в парламент работавшие в Центре противодействия коррупции под руководством Виталия Шабунина, проголосовали за законопроект №6013 с правкой, освобождающей от штрафа поставщиков, вовремя не поставивших оружие для армии.

Голосование в Раде

В частности, как подчеркивает издание, об этом свидетельствуют данные поименного голосования. При этом известно, что в ЦПК призвали нардепов не голосовать за это предложение и назвали его разрушительным для фронта.

"Это не первый случай, когда антикоррупционные активисты подвергают жесткой критике тех, кого раньше поддерживали и продвигали на государственные должности, а также легкомысленно относятся к кадрам, рекомендациям и законопроектам. Так, в частности, Шабунин ранее активно пиарил министра обороны Рустема Умерова, которого теперь так же упорно критикует", — говорится в публикации УНИАН.

Журналисты добавляют, что проголосованный закон освобождает оборонных поставщиков от уплаты штрафа в размере 7% за задержку поставок оружия на фронт более 30 дней.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Шабунин уклоняется от службы в армии: он фиктивно числился на службе в батальоне ТрО, где получал зарплату и "боевые", но при этом жил в Киеве. При содействии руководства НАПК он был якобы откомандирован в агентство, где также не появлялся.

В отношении Шабунина ДБР расследует ряд уголовных дел: в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder. При этом активист считает, что имеет "законные основания" не служить в армии, ведь в школе не прошел медицинскую комиссию из-за родинки на теле.



