Нардепка Устинова провела в США весь 2022 год, не голосуя в Раде, ее муж тоже за границей, – Безуглая

Народный депутат Марьяна Безугла подвергла критике Александру Устинову, главу фракции "Голос", за то, что она целый 2022 год провела в США и не участвовала в голосованиях Верховной Рады. Об этом Безугла сообщила на своей Facebook-странице.

Александра Устинова. Фото: РБК-Украина

"Перед началом войны Устинова уехала в США, чтобы родить, взяв с собой до сих пор находящегося там мужчину. После рождения ребенка он остался в Штатах на весь 2022 год, не голосуя в парламенте и не имея никакого отношения к событиям в Украине", — написала Безуглая.

Она также задала вопрос, почему Устинова не только сохраняет свой мандат, но и продолжает возглавлять одну из подгрупп фракции "Голос".

"Вас это не волнует? Какая же это оппозиция?", — подытожила депутат.

Напомним, что до избрания в Раду Устинова работала в Центре противодействия коррупции, руководитель которого Виталий Шабунин также вывез свою семью за границу. После начала войны жена Виталия Шабунина вместе с детьми отправилась в Чехию, где им было предоставлено бесплатное жилье, что стало важной поддержкой для семьи в условиях тяжелой ситуации. Летом 2022 семья Шабунина переехала в США, где также смогла получить бесплатное проживание. Кроме того, находясь в Чехии, она воспользовалась возможностью получить социальную помощь на сумму 74 тысяч гривен, а в США ей была оказана финансовая поддержка от Госдепартамента США в размере 48 500 гривен, что помогло семье адаптироваться в новых условиях.



В то же время, пока его семья находилась за границей, Виталий Шабунин продолжал работать в киевском Территориальном центре комплектования (ТЦК), получая заработную плату.

Как уже писали "Комментарии", Безугла заявила, что проваливших поставленные перед ними задачи украинских генералов необходимо отправить в окопы нести службу с солдатами.