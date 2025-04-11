Нардепам приготовиться: Стефанчук прогнозирует уменьшение количества народных избранников

Вопрос количества народных депутатов уже обсуждался в украинском политикуме. И хотя пока решение об уменьшении количества народных депутатов не рассматривалось, не исключено, что позже его нужно будет принять.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

По мнению Главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, вероятно, возникнет вопрос о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300 человек, пишет издание "Укринформ".

Стефанчук напомнил, что еще 29 августа 2019 президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду предложения по изменениям в Конституцию. Тогда предлагалось сокращение числа народных депутатов до 300 человек. Однако, как отметил спикер украинского парламента, предварительный состав Конституционного суда принял негативное решение по этому законопроекту. Полученное решение фактически заблокировало рассмотрение проекта закона в Верховной Раде. Однако, по словам Стефанчука, вопрос сокращения количества народных депутатов встанет в украинском обществе.

Председатель Верховной Рады пояснил, что сокращение количества народных избранников может произойти из-за уменьшения населения.

"Когда было 52 миллиона, это одно дело, а сегодня, когда людей гораздо меньше, бесспорно, вопрос представительства в обществе нуждается в пересмотре. Я думаю, что цифра 300 является той, о которой можно говорить, и она должна стать ориентиром для дальнейших процессов", — подчеркнул Глава ВР.

Напомним, что в сети интернет, как писал портал "Комментарии", распространялась информация об обязательной уплате налогов с каждой гривны, полученной на счет не в качестве зарплаты (от работодателя) или стипендии. Народный депутат Украины Даниил Гетманцев прокомментировал ситуацию.