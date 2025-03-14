Нардеп заявил, что голосование в Верховной Раде фальсифицируют и привел доказательства

Народный депутат Сергей Рудык сообщил о фальсификации голосований в Верховной Раде. По его словам, несколько дней назад одно из черкасских изданий сообщило, что он проголосовал за пресловутый законопроект "о повышении зарплат для чиновников".

Сергей Рудык

"Сначала возмутился, но списал на человеческий фактор. О каком "голосовании" может быть речь. С начала марта 22-го я в ВСУ. В сессионном зале бываю очень редко, преимущественно во время военных отпусков. И 11 марта этого года, когда принимали законопроект №8222, был точно не в столице", – рассказал Рудык.

По его словам, он поручил своему помощнику проверить информацию и оказалось, что нардеп Рудик 11 марта таки присутствовал под куполом, 16 раз голосовал за, 4 раза удерживался.

"Копнули" дальше – фальсификация продолжается. 12 марта, согласно официальным данным на портале ВР, я присутствовал на утреннем заседании. Очевидно, телепортировался прямо из воинской части", — отметил нардеп.

По его словам, речь идет об очень серьезном вопросе, а именно о фальсификации решений высшего законодательного органа во время войны.

Как результат, Рудык требует от председателя ВР Руслана Стефанчука провести подробное служебное расследование и направить материалы для регистрации уголовного производства. Кроме того, он попросил, чтобы работники аппарата Совета изъяли его электронную карту для голосования и передали ему.

"Очень надеюсь, что таким образом не будут "собирать голоса" за так называемые мирные соглашения и сдачу украинских земель", – добавил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР сообщили, остановят ли мобилизацию на время перемирия.



