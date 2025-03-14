Нардеп заявил, что голосование в Верховной Раде фальсифицируют и привел доказательства

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Ткачик Олеся
Народный депутат Сергей Рудык сообщил о фальсификации голосований в Верховной Раде. По его словам, несколько дней назад одно из черкасских изданий сообщило, что он проголосовал за пресловутый законопроект "о повышении зарплат для чиновников".
Сергей Рудык
По его словам, он поручил своему помощнику проверить информацию и оказалось, что нардеп Рудик 11 марта таки присутствовал под куполом, 16 раз голосовал за, 4 раза удерживался.
По его словам, речь идет об очень серьезном вопросе, а именно о фальсификации решений высшего законодательного органа во время войны.
Как результат, Рудык требует от председателя ВР Руслана Стефанчука провести подробное служебное расследование и направить материалы для регистрации уголовного производства. Кроме того, он попросил, чтобы работники аппарата Совета изъяли его электронную карту для голосования и передали ему.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР сообщили, остановят ли мобилизацию на время перемирия.
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