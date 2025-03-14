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Главная Новости Политика Украины 2025 Нардеп заявил, что голосование в Верховной Раде фальсифицируют и привел доказательства
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Нардеп заявил, что голосование в Верховной Раде фальсифицируют и привел доказательства

Нардеп Рудык, воюющий на фронте, утверждает, что его картой кто-то голосует

сегодня, 15:21
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Ткачик Олеся

Народный депутат Сергей Рудык сообщил о фальсификации голосований в Верховной Раде. По его словам, несколько дней назад одно из черкасских изданий сообщило, что он проголосовал за пресловутый законопроект "о повышении зарплат для чиновников".

Нардеп заявил, что голосование в Верховной Раде фальсифицируют и привел доказательства

Сергей Рудык

"Сначала возмутился, но списал на человеческий фактор. О каком "голосовании" может быть речь. С начала марта 22-го я в ВСУ. В сессионном зале бываю очень редко, преимущественно во время военных отпусков. И 11 марта этого года, когда принимали законопроект №8222, был точно не в столице", – рассказал Рудык.

По его словам, он поручил своему помощнику проверить информацию и оказалось, что нардеп Рудик 11 марта таки присутствовал под куполом, 16 раз голосовал за, 4 раза удерживался.

"Копнули" дальше – фальсификация продолжается. 12 марта, согласно официальным данным на портале ВР, я присутствовал на утреннем заседании. Очевидно, телепортировался прямо из воинской части", — отметил нардеп.

По его словам, речь идет об очень серьезном вопросе, а именно о фальсификации решений высшего законодательного органа во время войны.

Как результат, Рудык требует от председателя ВР Руслана Стефанчука провести подробное служебное расследование и направить материалы для регистрации уголовного производства. Кроме того, он попросил, чтобы работники аппарата Совета изъяли его электронную карту для голосования и передали ему.

"Очень надеюсь, что таким образом не будут "собирать голоса" за так называемые мирные соглашения и сдачу украинских земель", – добавил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ВР сообщили, остановят ли мобилизацию на время перемирия.




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Источник: https://www.facebook.com/serhiy.rudyk.3/posts/pfbid0npwM8g3EY5ceo2FJwCFwKbuftwgLJkVXcmrVXcz7jxfWrYoLGGK1FKisNMrVtyJQl?locale=uk_UA
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